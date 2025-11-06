Ferdinando Valencia revela detalle insólito sobre el futuro nacimiento de su bebé arcoíris: “Dios está”

Video Entre lágrimas, Ferdinando Valencia dice que se le apareció su fallecido hijo: confirma bebé ‘arcoíris’

Ferdinando Valencia compartió un sorpresivo detalle sobre el futuro nacimiento de su bebé arcoíris, fruto de su amor con Brenda Kellerman.

Fue este 4 de noviembre cuando el actor dio a conocer que su esposa está embarazada, a seis años de que sufrieran la muerte de uno de sus mellizos, Dante.

PUBLICIDAD

Ferdinando Valencia comparte cuándo podría nacer su tercer hijo

Visiblemente emocionado, Ferdinando Valencia confesó que ya saben la fecha en la que podría llegar al mundo su retoño.

“Y me arroja 15 de abril, que es el día de mi cumpleaños”, dijo en entrevista para Hoy, difundida este 6 de noviembre.

La estrella de melodramas como Mi Verdad Oculta admitió que esta insólita coincidencia lo llevó a reflexionar sobre la maravilla de que será papá nuevamente.

“Es como toda esa energía que me dice: ‘¿Qué no entiendes que esto es más grande? ¿Que ni siquiera se trata de ti, que esto es algo que necesitas?”, externó.

Ferdinando Valencia no encuentra “una explicación”

En un video para redes sociales Ferdinando Valencia contó que él y Brenda Kellerman confirmaron que ella está en la ‘dulce espera’ el mismo día del aniversario luctuoso de Dante, quien falleció en agosto de 2019.

Ahora, al respecto, el también modelo mencionó: “No tiene una explicación, no sé dónde esté, yo no la encuentro”.

“Cuando me quedo en esta posición en la que no entiendo nada, lo único que me queda por ver y por reconocer es que la mano de Dios está ahí atrás y que el Universo nos está sonriendo”, agregó.