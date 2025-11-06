Ferdinando Valencia

Ferdinando Valencia revela detalle insólito sobre el futuro nacimiento de su bebé arcoíris: “Dios está”

El actor compartió un inesperado detalle que ya sabe acerca de la llegada de su tercer hijo con Brenda Kellerman. La pareja reveló que serán papás nuevamente a inicios de esta semana.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Entre lágrimas, Ferdinando Valencia dice que se le apareció su fallecido hijo: confirma bebé ‘arcoíris’

Ferdinando Valencia compartió un sorpresivo detalle sobre el futuro nacimiento de su bebé arcoíris, fruto de su amor con Brenda Kellerman.

Fue este 4 de noviembre cuando el actor dio a conocer que su esposa está embarazada, a seis años de que sufrieran la muerte de uno de sus mellizos, Dante.

PUBLICIDAD

Ferdinando Valencia comparte cuándo podría nacer su tercer hijo

Más sobre Ferdinando Valencia

Pareja de Ferdinando Valencia vive “milagro” con embarazo tras muerte de su bebé: muestra pancita
0:57

Pareja de Ferdinando Valencia vive “milagro” con embarazo tras muerte de su bebé: muestra pancita

Univision Famosos
Ferdinando Valencia tiene una hija de 22 años, ¿quién es su mamá y a qué se dedica?
1:11

Ferdinando Valencia tiene una hija de 22 años, ¿quién es su mamá y a qué se dedica?

Univision Famosos
Hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman tuvo trágica muerte: así fue su dura lucha por vivir
1:15

Hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman tuvo trágica muerte: así fue su dura lucha por vivir

Univision Famosos
Esposa de Ferdinando Valencia enseña su pancita de embarazo: antes sufrió la muerte de su hijo mellizo
1 mins

Esposa de Ferdinando Valencia enseña su pancita de embarazo: antes sufrió la muerte de su hijo mellizo

Univision Famosos
Entre lágrimas, Ferdinando Valencia dice que se le apareció su fallecido hijo: confirma bebé ‘arcoíris’
1:18

Entre lágrimas, Ferdinando Valencia dice que se le apareció su fallecido hijo: confirma bebé ‘arcoíris’

Univision Famosos
¡Ferdinando Valencia espera un bebé arcoíris con Brenda Kellerman! Hace 6 años perdió a su hijo Dante
2 mins

¡Ferdinando Valencia espera un bebé arcoíris con Brenda Kellerman! Hace 6 años perdió a su hijo Dante

Univision Famosos
¿Ferdinando Valencia será abuelo? Su hija publica foto embarazada
2 mins

¿Ferdinando Valencia será abuelo? Su hija publica foto embarazada

Univision Famosos
Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman recuerdan a su fallecido hijo en su quinto aniversario luctuoso
1 mins

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman recuerdan a su fallecido hijo en su quinto aniversario luctuoso

Univision Famosos
Ferdinando Valencia tiene pruebas de las negligencias médicas por las que murió su hijo, ¿demandará?
2 mins

Ferdinando Valencia tiene pruebas de las negligencias médicas por las que murió su hijo, ¿demandará?

Univision Famosos
¿Ferdinando vio algo entre Samadhi y William Levy cuando trabajó con ellos? Así responde
2 mins

¿Ferdinando vio algo entre Samadhi y William Levy cuando trabajó con ellos? Así responde

Univision Famosos

Visiblemente emocionado, Ferdinando Valencia confesó que ya saben la fecha en la que podría llegar al mundo su retoño.

“Y me arroja 15 de abril, que es el día de mi cumpleaños”, dijo en entrevista para Hoy, difundida este 6 de noviembre.

La estrella de melodramas como Mi Verdad Oculta admitió que esta insólita coincidencia lo llevó a reflexionar sobre la maravilla de que será papá nuevamente.

“Es como toda esa energía que me dice: ‘¿Qué no entiendes que esto es más grande? ¿Que ni siquiera se trata de ti, que esto es algo que necesitas?”, externó.

Ferdinando Valencia no encuentra “una explicación”

En un video para redes sociales Ferdinando Valencia contó que él y Brenda Kellerman confirmaron que ella está en la ‘dulce espera’ el mismo día del aniversario luctuoso de Dante, quien falleció en agosto de 2019.

Ahora, al respecto, el también modelo mencionó: “No tiene una explicación, no sé dónde esté, yo no la encuentro”.

“Cuando me quedo en esta posición en la que no entiendo nada, lo único que me queda por ver y por reconocer es que la mano de Dios está ahí atrás y que el Universo nos está sonriendo”, agregó.

Valencia aseveró que seguirá transmitiendo pormenores de la gestación de Brenda y lo que ocurra alrededor de ella, como la forma en la que le dieron la noticia a sus seres queridos.

Relacionados:
Ferdinando ValenciaBrenda KellermanEmbarazoFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tráiler: Cómplices
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La CQ: Nuevo ingreso (Temporada 4)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX