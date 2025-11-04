¡Ferdinando Valencia espera un bebé arcoíris con Brenda Kellerman! Hace 6 años perdió a su hijo Dante
El actor anunció que su esposa está esperando bebé. Ferdinando Valencia hace el anuncio a tres meses del aniversario luctuoso del pequeño Dante, quien perdió la vida en 2019.
Ferdinando Valencia anunció que espera a su tercer hijo junto con Brenda Kellerman. El actor hizo el anunció en Instagram recordando que hace 6 años su mellizo, Dante, falleció a los 3 meses.
"NUESTRO ARCOÍRIS MÁS ESPERADO. Ustedes han estado con nosotros en cada triunfo. y en cada una de nuestras tristezas. La pérdida de nuestro pequeño Dante nos dejó un hueco inmenso, pero también nos enseñó a valorar cada día.
Hoy, después de 6 años de este largo camino, el destino y nuestro angelito nos regalan desde el cielo una nueva oportunidad y un mensaje milagroso que queremos compartir con ustedes, nuestra segunda familia.
Gracias por acompañarnos siempre", se lee en su mensaje.
Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman sufrieron la muerte de su hijo Dante.
Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman perdieron a su mellizo Dante el 3 de agosto de 2019, tras estar varias semanas hospitalizado por una meningitis.
¿De qué murió el hijo de Ferdinando Valencia?
Los mellizos Dante y Tadeo nacieron el 24 de abril de 2019 en Coral Springs, Florida.
Poco tiempo después de nacer, Dante fue diagnosticado con meningitis bacteriana. Debido a esta enfermedad, el pequeño sufrió graves complicaciones, como hidrocefalia, insuficiencia renal y cardiaca, problemas pulmonares y la amputación de una de sus piernas.