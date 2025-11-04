Ferdinando Valencia

¡Ferdinando Valencia espera un bebé arcoíris con Brenda Kellerman! Hace 6 años perdió a su hijo Dante

El actor anunció que su esposa está esperando bebé. Ferdinando Valencia hace el anuncio a tres meses del aniversario luctuoso del pequeño Dante, quien perdió la vida en 2019.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Ferdinando Valencia le dedica un desgarrador mensaje a su hijo a 4 años de su fallecimiento

Ferdinando Valencia anunció que espera a su tercer hijo junto con Brenda Kellerman. El actor hizo el anunció en Instagram recordando que hace 6 años su mellizo, Dante, falleció a los 3 meses.

"NUESTRO ARCOÍRIS MÁS ESPERADO. Ustedes han estado con nosotros en cada triunfo. y en cada una de nuestras tristezas. La pérdida de nuestro pequeño Dante nos dejó un hueco inmenso, pero también nos enseñó a valorar cada día.

PUBLICIDAD

Hoy, después de 6 años de este largo camino, el destino y nuestro angelito nos regalan desde el cielo una nueva oportunidad y un mensaje milagroso que queremos compartir con ustedes, nuestra segunda familia.

Más sobre Ferdinando Valencia

¿Ferdinando Valencia será abuelo? Su hija publica foto embarazada
2 mins

¿Ferdinando Valencia será abuelo? Su hija publica foto embarazada

Univision Famosos
Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman recuerdan a su fallecido hijo en su quinto aniversario luctuoso
1 mins

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman recuerdan a su fallecido hijo en su quinto aniversario luctuoso

Univision Famosos
Ferdinando Valencia tiene pruebas de las negligencias médicas por las que murió su hijo, ¿demandará?
2 mins

Ferdinando Valencia tiene pruebas de las negligencias médicas por las que murió su hijo, ¿demandará?

Univision Famosos
¿Ferdinando vio algo entre Samadhi y William Levy cuando trabajó con ellos? Así responde
2 mins

¿Ferdinando vio algo entre Samadhi y William Levy cuando trabajó con ellos? Así responde

Univision Famosos
Esposa de Ferdinando Valencia recuerda a su fallecido hijo en el que habría sido su cumpleaños
3 mins

Esposa de Ferdinando Valencia recuerda a su fallecido hijo en el que habría sido su cumpleaños

Univision Famosos
La hija mayor de Ferdinando Valencia ya tiene 20 años y es actriz: así ha cambiado Sofía
1:28

La hija mayor de Ferdinando Valencia ya tiene 20 años y es actriz: así ha cambiado Sofía

Univision Famosos
Hija de Ferdinando Valencia ya creció: es actriz y así de grande luce
2 mins

Hija de Ferdinando Valencia ya creció: es actriz y así de grande luce

Univision Famosos
"Extraño tu bendición": Ferdinando Valencia envía mensaje al estar separado de Brenda Kellerman
2 mins

"Extraño tu bendición": Ferdinando Valencia envía mensaje al estar separado de Brenda Kellerman

Univision Famosos
Ferdinando Valencia lamenta estar separado de Brenda Kellerman: 'No tenerlos me duele'
3 mins

Ferdinando Valencia lamenta estar separado de Brenda Kellerman: 'No tenerlos me duele'

Univision Famosos
Muertes de hijos de famosos que sacudieron los espectáculos: enfermedades, accidentes y más
4 mins

Muertes de hijos de famosos que sacudieron los espectáculos: enfermedades, accidentes y más

Univision Famosos

Gracias por acompañarnos siempre", se lee en su mensaje.

Ferdinando Valencia anunció que espera un bebé arcoíris.
Ferdinando Valencia anunció que espera un bebé arcoíris.
Imagen Ferdinando Valencia

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman sufrieron la muerte de su hijo Dante.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman perdieron a su mellizo Dante el 3 de agosto de 2019, tras estar varias semanas hospitalizado por una meningitis.

Ferdinando Valencia recuerda a su hijo Dante.
Ferdinando Valencia recuerda a su hijo Dante.
Imagen Ferdinando Valencia/Instagram

¿De qué murió el hijo de Ferdinando Valencia?

Los mellizos Dante y Tadeo nacieron el 24 de abril de 2019 en Coral Springs, Florida.

Poco tiempo después de nacer, Dante fue diagnosticado con meningitis bacteriana. Debido a esta enfermedad, el pequeño sufrió graves complicaciones, como hidrocefalia, insuficiencia renal y cardiaca, problemas pulmonares y la amputación de una de sus piernas.

Relacionados:
Ferdinando ValenciaBrenda KellermanAniversario luctuosoHijos de famososTelenovelasNovelasCelebridadesFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX