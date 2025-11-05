Esposa de Ferdinando Valencia enseña su pancita de embarazo: antes sufrió la muerte de su hijo mellizo

Video Entre lágrimas, Ferdinando Valencia dice que se le apareció su fallecido hijo: confirma bebé ‘arcoíris’

Brenda Kellerman, esposa de Ferdinando Valencia, habló por primera vez del bebé que espera tras sufrir la muerte de Dante, el mellizo de su hijo Tadeo, hace seis años.

Luego de que el actor de Papás por Conveniencia’ diera a conocer que serían papás nuevamente, la modelo costarricense agradeció las felicitaciones por su embarazo y los buenos deseos para la próxima llegada de su bebé, al que denominó arcoíris.

“Gracias infinitas por todas sus palabras llenas de cariño y por acompañarnos en este hermoso milagro de vida. Cada mensaje, cada bendición y cada muestra de amor nos llena el alma. Este bebé ya llega rodeado de mucha luz y amor”, escribió en Instagram el 4 de noviembre.

Brenda Kellerman agradeció las muestras de cariño. Imagen Brenda Kellerman / Instagram



En una publicación más, Brenda Kellerman se dejó ver abrazada a su hijo Tadeo y, de lo más sonriente, mostró por primera vez su pancita de embarazada.

“Ahí está mi pancita… Estamos muy contentos. Muchas gracias por las felicitaciones, Dios los bendiga (…) Gracias de corazón”, agregó, mientras que este miércoles 5 de noviembre colgó una fotografía de cuerpo completo en Instagram.

“Pancita de día”, anotó.

Así presumió su pancita de embarazada. Imagen Brenda Kellerman / Instagram

La muerte de Dante

El 3 de agosto de 2019, Dante, el mellizo de su hijo Tadeo, falleció a consecuencia de una meningitis bacteriana que lo llevó a permanecer 23 días hospitalizado.

Aunque el pequeño fue dado de alta, Dante sufrió una recaída por la que enfrentó hidrocefalia, neumonía, un derrame cerebral y la formación de un coágulo en una de sus piernas, que tuvo que ser amputada días antes de su fallecimiento.