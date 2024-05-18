Ferdinando Valencia tiene pruebas de las negligencias médicas por las que murió su hijo, ¿demandará?

Video Ferdinando Valencia le dedica un desgarrador mensaje a su hijo a 4 años de su fallecimiento

Han pasado cuatro años de la muerte de Dante, el hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, quien murió a los tres meses de nacido tras complicaciones de una meningitis.

El actor confesó que tiene pruebas suficientes de que su hijo sufrió de negligencias médicas y reveló si interpondrá acciones legales en contra de los responsables.

"No, ni lo he pensado, te puedo jurar que tengo evidencias y que hay responsables, que hubo negligencias, pero hay cosas que para mí son sagradas y con las que no voy a capitalizar, así tenga razón", dijo tajante ante los medios de comunicación, reportó el canal de YouTube De la Rosa TV.

Ferdinando señaló que no le gustaría tener dinero que provenga de la tragedia familiar que vivieron en 2019.

"No quiero gastar ni un peso sintiendo que proviene de lo que es mi tragedia de vida, entonces no voy a capitalizar con eso, lo dejo ahí, se lo dejo a Dios".

Reconoció que buscó ayuda profesional para sobrellevar la muerte de su hijo.

"Lo he hecho, le echan ganas, te tranquilizan, pero no te alivian, ni te sanan, la verdad es que se aprende a vivir con eso".

El actor de Vencer El Pasado, telenovela que puedes ver en ViX, prefiere seguir adelante y enfocarse en su familia y el trabajo.

"Tengo una vida bonita, tengo una familia hermosa, de ahí nos agarramos y no quiero formar parte de la lista de personas que viven quejándose, hay muchas cosas buenas que ver y esas son de las que yo me aferro", finalizó en la entrevista.

¿Qué le pasó al hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman?

Dante y Tadeo nacieron el 24 de abril de 2019, en un hospital de Coral Springs, Florida.

Días después, Dante fue internado porque adquirió una bacteria en la gestación, lo que le causó que el cerebro y la médula espinal se inflamaran. Luego de 23 días internado, el bebé fue dado de alta.

A finales de junio, el pequeño recayó y lo diagnosticaron con un cuadro grave de meningitis, debido nuevamente por una bacteria que le fue encontrada, lo cual empeoró, pues comenzaron los problemas en el corazón y riñones.

Finalmente, después de tres meses hospitalizado Dante falleció el 3 de agosto de 2019.