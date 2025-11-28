Pareja de Ferdinando Valencia dice qué le preocupa de su embarazo y el trastorno que sufrió en el anterior

Video Entre lágrimas, Ferdinando Valencia dice que se le apareció su fallecido hijo: confirma bebé ‘arcoíris’

Brenda Kellerman, esposa de Ferdinando Valencia, compartió detalles sobre su actual embarazo, destacando la alegría que sienten ante la llegada de un "nuevo angelito", pero también revelando las estrictas precauciones que debe tomar debido a una complicación que sufrió en su proceso anterior.

Kellerman, quien se encuentra muy contenta y feliz, ha reportado que el embarazo de su bebé arcoíris avanza satisfactoriamente y "no he tenido complicaciones de nada". Además, confirmó que ya ha pasado "lo complicado de los tres meses, que eso es lo importante".

Sufrió trastorno en su primer embarazo

La mayor preocupación en este nuevo proceso gestacional se centra en prevenir la preeclampsia, un trastorno que padeció en el embarazo de sus mellizos. Brenda explicó que la preeclampsia ocurre cuando la persona comienza a inflamarse y la sangre no llega correctamente al corazón, haciendo que este "batallando más".

La actriz admitió que, en su embarazo pasado, no se cuidó, ya que "comí todo lo que se me dio la gana que no es bueno". El aumento de peso fue drástico; se embarazó pesando 56 kg, siendo "superflaca," y llegó a pesar 100 kg. Como resultado de las complicaciones, tuvo a sus mellizos a las 36 semanas con 3 días.

Pareja de Ferdinando Valencia está bajo estrictos cuidados

Debido a este antecedente, Brenda Kellerman está llevando un control médico riguroso. Su ginecóloga está enfocada en cuidar que no desarrolle preeclampsia de nuevo, lo que implica un estricto control de subir de peso.

En este embarazo, la indicación médica es clara: solo se le permite subir 1 kg o 1.5 kg por mes. La ginecóloga monitorea su progreso y peso en cada cita. Además del control alimenticio –pues ahora está cuidándose mucho más, comiendo rico pero "un poquito menos de lo que comía el pasado"–, la madre también toma una "serie de vitaminas para ayudarme a no hincharme tanto" y así prevenir la preeclampsia.

A pesar de las precauciones, Kellerman mantiene una vida activa, asegurando que hace ejercicio, sale a caminar y sale de viaje.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman sienten nervios tras la muerte de su hijo

Más allá de lo médico, la pareja experimenta una sensibilidad emocional aumentada, especialmente tras sus experiencias previas. Brenda reconoció que cuando una está embarazada "pues se vuelve más sensible" y tienen "más nervios" debido a lo que les ocurrió anteriormente.

El apoyo ha sido fundamental. La gente, los amigos y el público "nos han llenado de tanto amor que estamos superfelices".

En cuanto al sexo del bebé, la pareja aún no lo revela. Aunque Ferdinando ya sabe el sexo, Brenda prefiere mantenerlo en secreto para poder realizar una revelación de género colorida. Lo más importante para ella, sin embargo, es que el bebé "venga sano o sana". La madre concluyó que su marido, Ferdinando Valencia, es un gran apoyo, pues "me aguanta todo" a pesar de las difíciles hormonas de una mujer.

Así anunciaron que serían papás

A seis años de sufrir la muerte de su mellizo Dante, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anunciaron que se convertirían nuevamente en padres el 4 de noviembre.

"NUESTRO ARCOÍRIS MÁS ESPERADO. Ustedes han estado con nosotros en cada triunfo. y en cada una de nuestras tristezas. La pérdida de nuestro pequeño Dante nos dejó un hueco inmenso, pero también nos enseñó a valorar cada día", escribió en Instagram.

"Hoy, después de 6 años de este largo camino, el destino y nuestro angelito nos regalan desde el cielo una nueva oportunidad y un mensaje milagroso que queremos compartir con ustedes, nuestra segunda familia. Gracias por acompañarnos siempre", agregó.

La muerte de Dante

El 3 de agosto de 2019, Dante, el mellizo de su hijo Tadeo, falleció a consecuencia de una meningitis bacteriana que lo llevó a permanecer 23 días hospitalizado.

Aunque el pequeño fue dado de alta, Dante sufrió una recaída por la que enfrentó hidrocefalia, neumonía, un derrame cerebral y la formación de un coágulo en una de sus piernas, que tuvo que ser amputada días antes de su fallecimiento.