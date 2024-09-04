Polémicas de famosos

Actor de Rebelde podría pasar 20 años en prisión: lo vinculan a proceso por agredir a joven

El influencer Luis Fernando Padilla, mejor conocido como ‘Fer Italia’, enfrenta un proceso legal el supuesto delito de violación en agravio a una adolescente de 16 años.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video La agresión del influencer 'Fofo' Márquez a una mujer: imágenes fuertes

El influencer Luis Fernando Padilla, mejor conocido en redes sociales como 'Fer Italia', fue vinculado a proceso por el presunto delito de violación en agravio a una menor de edad.

Durante la audiencia que se celebró el 3 de septiembre en los juzgados de Tlalnepantla, en el Estado de México, el juez Marco Antonio Sánchez Morgan dictó prisión preventiva para el influencer. Asimismo, fijó un plazo de un mes para el cierre de investigaciones por su probable intervención en el delito de violación de una joven de 16 años.

Durante este tiempo, tanto el Ministerio Público como los abogados defensores del influencer y amigo de 'Fofo' Márquez podrán reunir pruebas de cargo y descargo para esclarecer su situación legal. Según reporta Telediario, de ser declarado culpable, el actor de Rebelde podría pasar 20 años en prisión.

Así reaccionó Fer Italia tras ser vinculado a proceso

Luego de la decisión del juez de vincularlo a proceso y solicitar como medida cautelar su permanencia en la prisión de Barrientos, Fer Italia se defendió entre gritos.

“¡Se está equivocando señor juez! Está vinculando a un inocente!”, expresó desde el interior de una vitrina de seguridad mientras movía la cabeza, según informes del diario El Universal.

Por último, el juez Marco Antonio Sánchez Morgan argumentó que la declaración de la víctima hace suponer que sí existió violación sexual, según peritajes realizados por las autoridades mexicanas en psicología y ginecología.

Fer Italia fue detenido el 28 de agosto por su probable participación en el delito de violación.
Fer Italia fue detenido el 28 de agosto por su probable participación en el delito de violación.
Imagen Fiscalía del Estado de México / X

¿De qué se le acusa a Fer Italia?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Luis Fernando Padilla habría agredido sexualmente a la menor de edad en dos ocasiones distintas en el interior de un domicilio ubicado en Huixquilucan.

Los hechos habrían ocurrido el 11 de enero y el 22 de marzo de 2024. En esta última fecha, Fer Italia habría amenazado a la adolescente con difundir imágenes de la supuesta agresión sexual según el servicio de noticias N+.

Fer Italia fue detenido por las autoridades del Estado de México el 28 de agosto y posteriormente, fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos.

¿Quién es ‘Fer Italia’?

Luis Fernando Padilla incursionó en el mundo del espectáculo desde que era muy pequeño, según contó en entrevista con ‘Gusgri’ para YouTube.

Entre sus primeros trabajos en televisión se encuentran algunos comerciales y telenovelas como ‘Amigas y Rivales’, ‘Destilando Amor’ y ‘Rebelde’. En este último melodrama, el influencer aparecía como extra en las escenas donde RBD cantanba en un club.

Fer Italia hizo breves apariciones en la telenovela 'Rebelde'.
Fer Italia hizo breves apariciones en la telenovela 'Rebelde'.
Imagen Fer Italia Facebook
