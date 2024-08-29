Famoso ‘influencer’ es detenido por presuntamente agredir sexualmente a una adolescente

Video La agresión del influencer 'Fofo' Márquez a una mujer: imágenes fuertes

Luis Fernando Padilla, ‘influencer’ mexicano mejor conocido como ‘Fer Italia’, fue detenido por supuestamente cometer una agresión sexual.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que elementos de su dependencia y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arrestaron al creador de contenido este 28 de agosto.

“Es investigado por su presunta participación en el delito de violación”, explicaron en un comunicado difundido en X (antes Twitter).

Al también ‘yutubero’ lo pusieron a disposición del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura local, que determinará su situación jurídica.

De acuerdo con El Universal, que citaron “fuentes oficiales”, Padilla habría ultrajado a “una adolescente, menor de edad”.

El diario puntualiza que a ‘Fer Italia’ lo aprehendieron en un exclusivo fraccionamiento del ayuntamiento de Huixquilucan y que sería llevado al penal de Barrientos.

Por su parte, TV Azteca Noticias adelantó que él presuntamente no tendría derecho a salir en libertad pagando una fianza.

A horas de que ocurriera la captura, Univision Famosos corroboró que la cuenta en Instagram de Luis Fernando no se encuentra disponible.

'Fer Italia' habría desactivado su cuenta de Instagram. Imagen 'Fer Italia'/Instagram

No obstante, su perfil en TikTok continúa activo. El último video que ahí aparece data de hace dos días, pues él presumió su nuevo Porsche GT3.

¿Quién es ‘Fer Italia’?

Luis Fernando Padilla incursionó en el mundo del espectáculo, específicamente en telenovelas y comerciales, desde que era muy pequeño, según contó en entrevista con ‘Gusgri’ para YouTube.

“Me fui a trabajar a Miami cuando tenía 14 años, hice varios programas, (como) ‘Casos de familia’”, platicó en aquel noviembre de 2022.

Él saltó a la fama en 2020, siendo conocido como ‘Fer Italia’. En sus redes sociales, él presumía su vida llena de lujos.

'Fer Italia' comparte su estilo de vida lujoso en redes sociales. Imagen 'Fer Italia'/TikTok

En sus videos, se dedica a compartir cómo son los automóviles de marcas entre las que se encuentran Ferrari y Lamborghini.

ADN 40 reporta que Padilla era amigo de ‘Fofo’ Márquez, el ‘influencer’ que se encuentra preso en el penal de Barrientos por haber golpeado brutalmente a una mujer y es acusado de tentativa de feminicidio.

Después de que su amigo fuera detenido, ‘Fer Italia’ indicó estar en desacuerdo con lo que hizo, externando que el reconocimiento se gana haciendo cosas buenas y no tonterías.