Polémicas de famosos

Famoso ‘influencer’ es detenido por presuntamente agredir sexualmente a una adolescente

El creador de contenido conocido como ‘Fer Italia’ ha sido puesto a disposición de las autoridades mexicanas por su supuesta participación en un ataque a una “menor de edad”.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video La agresión del influencer 'Fofo' Márquez a una mujer: imágenes fuertes

Luis Fernando Padilla, ‘influencer’ mexicano mejor conocido como ‘Fer Italia’, fue detenido por supuestamente cometer una agresión sexual.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que elementos de su dependencia y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arrestaron al creador de contenido este 28 de agosto.

PUBLICIDAD

“Es investigado por su presunta participación en el delito de violación”, explicaron en un comunicado difundido en X (antes Twitter).

Al también ‘yutubero’ lo pusieron a disposición del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura local, que determinará su situación jurídica.

De acuerdo con El Universal, que citaron “fuentes oficiales”, Padilla habría ultrajado a “una adolescente, menor de edad”.

El diario puntualiza que a ‘Fer Italia’ lo aprehendieron en un exclusivo fraccionamiento del ayuntamiento de Huixquilucan y que sería llevado al penal de Barrientos.

Más sobre Polémicas de famosos

Camilo revela que hizo un “cuadro” con la sangre de su hija Amaranto luego de traerla al mundo
1:00

Camilo revela que hizo un “cuadro” con la sangre de su hija Amaranto luego de traerla al mundo

Univision Famosos
¿Hijos de Alicia Villarreal no viven con ella? Así reacciona la cantante a declaraciones de Cruz Martínez
2 mins

¿Hijos de Alicia Villarreal no viven con ella? Así reacciona la cantante a declaraciones de Cruz Martínez

Univision Famosos
Susana Zabaleta y Ricardo Pérez: ella reacciona a supuesta infidelidad de su novio con ‘influencer’
2 mins

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez: ella reacciona a supuesta infidelidad de su novio con ‘influencer’

Univision Famosos
Piqué se habría arrepentido de dejar a Shakira por Clara Chía: esta habría sido la razón
1:00

Piqué se habría arrepentido de dejar a Shakira por Clara Chía: esta habría sido la razón

Univision Famosos
Supuesto ex de Belinda revela romance secreto con ella y relación “tóxica” con sus padres
1:01

Supuesto ex de Belinda revela romance secreto con ella y relación “tóxica” con sus padres

Univision Famosos
Encuentran cuerpo de una adolescente de 15 años en automóvil del rapero D4vd
2 mins

Encuentran cuerpo de una adolescente de 15 años en automóvil del rapero D4vd

Univision Famosos
Actor de Quinceañera aparece llorando tras críticas por pedir trabajo: “No me arrepiento”
0:51

Actor de Quinceañera aparece llorando tras críticas por pedir trabajo: “No me arrepiento”

Univision Famosos
¿Nodal despidió a su papá de su equipo y le dio su lugar a Pepe Aguilar? Revelan qué pasó
0:58

¿Nodal despidió a su papá de su equipo y le dio su lugar a Pepe Aguilar? Revelan qué pasó

Univision Famosos
Majo Aguilar reacciona al pleito de sus primos Emiliano y Leonardo y al escándalo de la familia
0:46

Majo Aguilar reacciona al pleito de sus primos Emiliano y Leonardo y al escándalo de la familia

Univision Famosos
Ex de Emiliano Aguilar revela que llegó a mantenerlo: asegura que “le daba” dinero de su mamá
2 mins

Ex de Emiliano Aguilar revela que llegó a mantenerlo: asegura que “le daba” dinero de su mamá

Univision Famosos

Por su parte, TV Azteca Noticias adelantó que él presuntamente no tendría derecho a salir en libertad pagando una fianza.

A horas de que ocurriera la captura, Univision Famosos corroboró que la cuenta en Instagram de Luis Fernando no se encuentra disponible.

'Fer Italia' habría desactivado su cuenta de Instagram.
'Fer Italia' habría desactivado su cuenta de Instagram.
Imagen 'Fer Italia'/Instagram

No obstante, su perfil en TikTok continúa activo. El último video que ahí aparece data de hace dos días, pues él presumió su nuevo Porsche GT3.

@feritalia1

Por fin llego mi Porsche GT3 #autos #autosexoticos #feritalia #porsche #porschegt3 #autosexoticosmexico #rich #cars

♬ sonido original - Fer Italia

¿Quién es ‘Fer Italia’?

Luis Fernando Padilla incursionó en el mundo del espectáculo, específicamente en telenovelas y comerciales, desde que era muy pequeño, según contó en entrevista con ‘Gusgri’ para YouTube.

“Me fui a trabajar a Miami cuando tenía 14 años, hice varios programas, (como) ‘Casos de familia’”, platicó en aquel noviembre de 2022.

Él saltó a la fama en 2020, siendo conocido como ‘Fer Italia’. En sus redes sociales, él presumía su vida llena de lujos.

'Fer Italia' comparte su estilo de vida lujoso en redes sociales.
'Fer Italia' comparte su estilo de vida lujoso en redes sociales.
Imagen 'Fer Italia'/TikTok

En sus videos, se dedica a compartir cómo son los automóviles de marcas entre las que se encuentran Ferrari y Lamborghini.

PUBLICIDAD

ADN 40 reporta que Padilla era amigo de ‘Fofo’ Márquez, el ‘influencer’ que se encuentra preso en el penal de Barrientos por haber golpeado brutalmente a una mujer y es acusado de tentativa de feminicidio.

Después de que su amigo fuera detenido, ‘Fer Italia’ indicó estar en desacuerdo con lo que hizo, externando que el reconocimiento se gana haciendo cosas buenas y no tonterías.

A sus 39 años, él se autodenomina un ‘mirrey humilde’ y ha emprendido con el negocio de helados llamado ‘Gelatos Racing’ y dentro del automovilismo.

@feritalia1

Mi nueva patrulla 🚔🚨🚔#autos #autosexoticos #feritalia1 #feritalia #viral #ram #trx #autosexoticosmexico #patrulla#escolta #codigos #seguridad #rich #fofo #dominguero #italiamotors#semashow #modificaciones

♬ sonido original - Fer Italia
Relacionados:
Polémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD