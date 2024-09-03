Polémicas de famosos

Influencer ‘Fofo’ Márquez, acusado de tentativa de feminicidio, quiere casarse en prisión

El influencer detenido por el cargo de feminicidio en grado de tentativa solicitó apoyo del juez para poder casarse dentro del penal de Barrientos, en el estado de México. Rodolfo ‘Fofo’ Márquez se encuentra detenido por agredir, con golpes y patadas, a una mujer en febrero pasado.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Fofo Márquez y el turbio pasado de su millonaria familia

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez solicitó permiso del juez para poder casarse dentro del penal de Barrientos, prisión ubicada en el Estado de México, con su novia Melanie Lattanzi.

La solicitud del influencer, acusado de tentativa de feminicidio en agravio a una mujer por un percance vial, aprovechó la audiencia del pasado 2 de septiembre para pedir el apoyo del juez Marco Antonio Sánchez Morgan.

PUBLICIDAD

La poderosa razón por la que ‘Fofo’ Márquez quiere casarse en prisión

Más sobre Polémicas de famosos

¡Millones de dólares! Esto costó el polémico show de Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo en México
1:11

¡Millones de dólares! Esto costó el polémico show de Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo en México

Univision Famosos
Caso Celeste Rivas: D4vd toma radical decisión en medio de investigación sobre muerte de la adolescente
2 mins

Caso Celeste Rivas: D4vd toma radical decisión en medio de investigación sobre muerte de la adolescente

Univision Famosos
Encuentran auto de lujo donde se habrían llevado a B-King y Regio Clown antes de su muerte
0:58

Encuentran auto de lujo donde se habrían llevado a B-King y Regio Clown antes de su muerte

Univision Famosos
Nodal se habría molestado cuando en pleno show le preguntan por Ángela y le mencionan a Cazzu
1:00

Nodal se habría molestado cuando en pleno show le preguntan por Ángela y le mencionan a Cazzu

Univision Famosos
Hija de Alicia Villarreal ya convive con el novio ‘tiktoker’ de la cantante: ¿se caen mal?
0:56

Hija de Alicia Villarreal ya convive con el novio ‘tiktoker’ de la cantante: ¿se caen mal?

Univision Famosos
Nodal habría sentido como “traición” la presunta presencia de sus papás en cumpleaños de su hija
0:55

Nodal habría sentido como “traición” la presunta presencia de sus papás en cumpleaños de su hija

Univision Famosos
Jimmy Kimmel se quiebra en su regreso a la televisión tras polémica cancelación de su programa
3 mins

Jimmy Kimmel se quiebra en su regreso a la televisión tras polémica cancelación de su programa

Univision Famosos
¿Novio de Alicia Villarreal manda indirecta a Cruz Martínez?: “Como padre vales para pura ma…”
1:02

¿Novio de Alicia Villarreal manda indirecta a Cruz Martínez?: “Como padre vales para pura ma…”

Univision Famosos
Emiliano Aguilar estalla cuando le mencionan a su ex: ventiló que llegó a “mantenerlo”
0:54

Emiliano Aguilar estalla cuando le mencionan a su ex: ventiló que llegó a “mantenerlo”

Univision Famosos
‘La Venenosa’ responde críticas por viajar en primera clase tras decir que tiene “deudas”
0:46

‘La Venenosa’ responde críticas por viajar en primera clase tras decir que tiene “deudas”

Univision Famosos

De acuerdo con el youtuber, la razón por la que desea contraer nupcias con su novia Melanie Lattanzi es porque desde su detención no se le ha permitido verla.

“A todo el mundo le están dando su derecho a casarse y a mí me lo han negado dos veces”, afirmó, según reporta ‘El Universal’.

La petición del influencer habría sido negada debido a que este tema le compete al reglamento interno del penal de Barrientos y no a las autoridades. Sin embargo, el periódico Excelsior señala que, este mismo juez, autorizó la ampliación del plazo de investigación sobre tentativa de feminicidio a 34 días, por lo que sería hasta el 6 de octubre cuando se defina la situación jurídica de ‘Fofo’ Márquez.

¿Qué hizo ‘Fofo’ Márquez y por qué está en prisión?

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez fue arrestado el 4 de abril tras ser acusado de agredir, con golpes y patadas, a Edith ‘N’.

Según información del servicio de noticias N+, los hechos ocurrieron el 22 de febrero en el interior de un estacionamiento de una plaza comercial, ubicada en Naucalpan, municipio del Estado de México.

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran al creador de contenido agrediendo a la mujer, quien explicó al mismo medio que todo se debió a un percance vial en el que él creyó que no enfrentaría consecuencias. El 10 de abril, el influencer fue vinculado a proceso.

Video La agresión del influencer 'Fofo' Márquez a una mujer: imágenes fuertes
Relacionados:
Polémicas de famososRodolfo MárquezEscándalos de famososFamososInfluencer

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD