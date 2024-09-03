Influencer ‘Fofo’ Márquez, acusado de tentativa de feminicidio, quiere casarse en prisión

Video Fofo Márquez y el turbio pasado de su millonaria familia

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez solicitó permiso del juez para poder casarse dentro del penal de Barrientos, prisión ubicada en el Estado de México, con su novia Melanie Lattanzi.

La solicitud del influencer, acusado de tentativa de feminicidio en agravio a una mujer por un percance vial, aprovechó la audiencia del pasado 2 de septiembre para pedir el apoyo del juez Marco Antonio Sánchez Morgan.

PUBLICIDAD

La poderosa razón por la que ‘Fofo’ Márquez quiere casarse en prisión

De acuerdo con el youtuber, la razón por la que desea contraer nupcias con su novia Melanie Lattanzi es porque desde su detención no se le ha permitido verla.

“A todo el mundo le están dando su derecho a casarse y a mí me lo han negado dos veces”, afirmó, según reporta ‘El Universal’.

La petición del influencer habría sido negada debido a que este tema le compete al reglamento interno del penal de Barrientos y no a las autoridades. Sin embargo, el periódico Excelsior señala que, este mismo juez, autorizó la ampliación del plazo de investigación sobre tentativa de feminicidio a 34 días, por lo que sería hasta el 6 de octubre cuando se defina la situación jurídica de ‘Fofo’ Márquez.

¿Qué hizo ‘Fofo’ Márquez y por qué está en prisión?

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez fue arrestado el 4 de abril tras ser acusado de agredir, con golpes y patadas, a Edith ‘N’.

Según información del servicio de noticias N+, los hechos ocurrieron el 22 de febrero en el interior de un estacionamiento de una plaza comercial, ubicada en Naucalpan, municipio del Estado de México.

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran al creador de contenido agrediendo a la mujer, quien explicó al mismo medio que todo se debió a un percance vial en el que él creyó que no enfrentaría consecuencias. El 10 de abril, el influencer fue vinculado a proceso.