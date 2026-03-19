Rebelde

Actor de Rebelde es sentenciado a 20 años de prisión por agredir a menor

El ‘influencer’ Luis Fernando Padilla, mejor conocido como ‘Fer Italia’, fue sentenciado a 20 años de prisión tras ser declarado culpable del delito de violación en agravio a una adolescente de 16 años.

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Por:Elizabeth González
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El ‘influencer’ Luis Fernando Padilla, mejor conocido en redes sociales como ‘Fer Italia’, fue sentenciado a 20 años de prisión tras ser declarado culpable del delito de violación en agravio a una adolescente de 16 años.

El martes 17 de marzo, un juez del Poder Judicial del Estado de México, con sede en el municipio de Tlalnepantla, determinó penas de 10 años de prisión para el actor de Rebelde por dos hechos ocurridos en 2024.

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De acuerdo con las autoridades mexicanas, uno de los hechos ocurrió el 11 de enero, cuando ‘Fer Italia’ trasladó a la joven, de 16 años, mediante engaños a un inmueble, donde cometió el delito de violación.

El segundo hecho se registró el 22 de marzo del mismo año, cuando el ‘influencer’ amenazó a la adolescente con difundir imágenes de índole sexual para obligarla a acudir nuevamente a un lugar ubicado en Huixquilucan, donde la volvió a agredir.

Imagen Fiscalía General de Justicia del Estado de México﻿ / Facebook

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Debido a estos hechos, ‘Fer Italia’ obtuvo dos sentencias condenatorias que en suma dan 20 años de prisión.

Enfrenta un segundo proceso penal

‘Fer Italia’ fue detenido por las autoridades del Estado de México el 28 de agosto de 2024 en una plaza comercial de Huixquilucan y posteriormente, trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos, donde ahora permanecerá 20 años.

Luis Fernando Padilla Manzo enfrenta un segundo proceso penal por el presunto delito de violación en agravio de otra mujer, quien fuera su pareja sentimental. Estos hechos habrían sucedido el 22 de mayo de 2020, el 27 de marzo de 2022 y el 10 de enero de 2023.

¿Quién es ‘Fer Italia’?

Luis Fernando Padilla incursionó en el mundo del espectáculo desde que era muy pequeño, según contó en entrevista con ‘Gusgri’ para YouTube.

Entre sus primeros trabajos en televisión se encuentran algunos comerciales y telenovelas como Amigas y Rivales, Destilando Amor y Rebelde. En este último melodrama, el ‘influencer’ aparecía como extra en las escenas donde RBD cantaba en un club.

Fer Italia hizo breves apariciones en la telenovela 'Rebelde'.
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Imagen Fer Italia / Facebook
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