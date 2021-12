Famosos que controlan el uso del teléfono a sus hijos (no quieren que pierdan su infancia)

Algunos famosos están conscientes de que su vida y la de su familia siempre será pública, por eso tienen cuidado con lo que suben a sus redes sociales.

Además, como papás creen que pasar todo el tiempo con el celular no es sano; por ello algunos tienen reglas en casa como no usarlos en el desayuno, o simplemente les dan un horario.

Las reglas de los famosos con sus hijos

Te dejamos a algunas celebridades que se han pronunciado en contra de que sus hijos pasen todo el día en el teléfono.

Evaluna y Camilo

Los artistas latinos en un video de YouTube revelaron que sus hijos no tendrán acceso a las tecnologías sin su supervisión, ya que los niños chiquitos no entienden los estímulos que están viendo.

“Al comienzo de los primeros 3 o 4 añitos, no quisiera que mis hijos tuvieran independencia con nada tecnológico y si lo van a tener, que van a ver una peli o lo que sea, que sea siempre en compañía de nosotros (...) y les atrofian la imaginación”, reveló Camilo.

Hugh Jackman

La estrella de ‘X-Men’ ha dejado claro que no quiere que sus hijos pasen por momentos incómodos. Por lo tanto, en una entrevista reveló que revisa los teléfonos de sus hijos para evitar que cometan errores que tengan consecuencias en sus vidas.

“Son jóvenes y harán errores, pero no quiero que sean de los errores que se cargan por años. (...) Sí, tienen redes sociales, pero siempre les pido que únicamente sigan a personas que conocen y solo gente que los conoce puede seguirles”, confesó a la revista británica Closer.

Nicole Kidman

Las hijas de la actriz y de Keith Urban, no tienen permitido tener una cuenta de Instagram debido a que le sería difícil poder monitorearlas y saber qué hacen, así lo informó al programa ‘Loose Women’.

"Reconozco que no soy ninguna experta en tecnología. Es muy difícil para mí monitorear todo lo que hacen con ella, estar atenta a lo que podrían publicar o no. Así que no, no voy a dejar a mis hijas estar en Instagram. Tengo una de 12 años que ahora mismo está descubriendo ese mundo y quiere meterse de lleno. Estamos en una continua pelea al respecto: ella pidiéndome permiso para abrirse una cuenta y yo diciéndole que no. Creo que muchos padres en mi situación dirían lo mismo".

Julia Roberts

La celebridad reveló en una entrevista para el periódico The Sun que a sus hijos, los gemelos Hazel, Finn, y a Henry, les prohibió el uso de las redes sociales y controla lo que ven en televisión.

Mejor prefiere organizar reuniones familiares regulares para comunicarse con todos.

“Trato de mantenerlos alejados de las redes sociales. No entiendo por qué necesitarían usarlas en este momento. Es interesante tratar de criar niños hoy en día porque todo es tan nuevo; las presiones, los recursos, tener el mundo en tus manos de esa manera es complicado”.

John Legend

El músico y su esposa prefieren que sus hijos busquen otras actividades para no estar todo el tiempo con sus celulares o televisión.

Incluso Chrissy Teigen le dijo a la revista ‘Harper’s Bazaar’ que, cuando su hija Luna le “ruega” que le deje usar su teléfono, busca otras actividades para distraerla.

"Tienes que mantenerlos involucrados en las cosas que aman y ser un maestro en la distracción. (...) Los niños sólo se vuelven locos por algo durante un minuto. Así que si puedes pasar un minuto de esos gritos y ruegos mientras piensas en otra cosa, como un proyecto de arte, un libro o calcomanías, se olvidan que incluso lo querían en el primer momento. Tienes que estar súper entusiasmado con otra cosa y ellos igualarán esa emoción, y así es como lo manejas".

Bill Gates

De acuerdo a Business Insider, el magnate empresarial en 2007 implementó un límite en el tiempo del teléfono cuando su hija, Jennifer comenzó a desarrollar un apego a un videojuego.

Tampoco permitió que sus hijos, Phoebe y Rory tuvieran teléfonos celulares hasta que cumplieron 14 años.

Steve Jobs

El fallecido director ejecutivo de Apple también limitó el uso de aparatos electrónicos a sus hijos.

En una entrevista en 2011 para ‘New York Times’, Jobs reveló que, a pesar de haber sido el creador del iPad, le prohibió a sus hijos usar estos dispositivos por miedo a que desarrollaran una adicción.

“Controlamos la cantidad de tecnología que nuestros hijos usan en casa”.

Serena Williams

La tenista y el fundador de Reddit se preocupan por cómo sus hijos pasan tiempo en la web.

En una entrevista para ‘CNBC’, Alexis Ohanian mencionó que les gusta pasar tiempo de calidad con su hija y que la educan lo más lejos posible de la tecnología y redes sociales.

Angelina Jolie

La actriz ha declarado ser precavida respecto a lo que sus hijos consumen en internet. Según el periódico ‘Mirror', Jolie y Brad Pitt contrataron un equipo especial de ciberseguridad para proteger a sus hijos de contenido inapropiado.

Y en una entrevista para ‘People’, la celebridad dijo que “vivimos en un mundo aterrador que va más allá de lo que podemos entender”.

Kim Kardashian

La empresaria reveló en su aparición a la exposición #BlogHer16 de Los Ángeles que si sus hijos quieren abrir una cuenta de Instagram deberán pedirle permiso.

Príncipe Carlos

Tanto a la reina Isabel ll, como a los demás miembros de la realeza les preocupa que los más pequeños de la familia tengan acceso a las redes sociales.

En el evento ‘Prince’s Trust Invest’ en 2019, el príncipe Carlos habló sobre el impacto negativo que cree que las plataformas digitales tienen en la salud mental de los niños.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton prefieren que sus tres hijos crezcan de manera sana, sin tecnología, sin ver televisión todo el día, al contrario, pasan mucho tiempo en otras actividades al exterior.