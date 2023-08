Andrea Legarreta y otros famosos que han sentido la presencia de sus seres queridos fallecidos

“De repente me lo ponen en el pecho y sentí como si se abriera un portal, como el cielo, la Tierra; Magda Rodríguez, mi mamá… Fue como, todo vale la pena. Más que verla, es sentir a mi mamá, sentir a mi bebé, sentir la unión entre el cielo y la Tierra. Nunca había vivido algo así, algo igual, no sé ni cómo explicarlo; nada más me acuerdo que se me llenaron los ojos de lágrimas, me conmoví muchísimo, fue una emoción tan grande”, narró.