Famosos que sus papás estuvieron en la cárcel: a dos de ellos les dieron cadena perpetua

Algunas familias tienen a algún miembro que actúa contra la ley, así que sin importar que sus hijos sean reconocidas celebridades estos padres de familia han tenido que pagar sus crímenes con cárcel.

Conoce a los progenitores de los famosos que fueron condenados y las causas.

Keanu Reeves

Samuel Nowlin es el progenitor de la estrella de acción en ‘John Wick’, sin embargo, la relación con su hijo nunca fue cercana. Esto porque Samuel abandonó a su familia cuando Keanu Reeves tan sólo tenía dos años de edad.

En ese tiempo se dedicó a la venta de drogas, hasta que en 2001 fue atrapado por la policía en un aeropuerto de Hawaii por un cargo pendiente desde 1992.

Tyga

El rapero publicó vía Twitter, en 2016, una carta que su padre, Stevie J. Stevenson, le envió desde la cárcel.

En ella le contó lo mucho que le dolió no verlo crecer, pues fue condenado a cadena perpetua por los cargos de secuestro y drogas en 1991.

“Ayer, 5 de marzo, fue mi 25° aniversario encerrado y la única cosa que me duele es no estar junto a mi familia. Wow, ¿a dónde se ha ido todo este tiempo? Dicen que el tiempo no espera a un hombre y claro que he estado mucho tiempo aquí, pero tampoco se ha sentido así.”

Lindsay Lohan

El padre de la ex chica Disney, Michael Lohan, ha sido arrestado en un sinnúmero de ocasiones debido a múltiples causas. La más recurrente ha sido por violencia doméstica al violentar a sus diferentes parejas entre los años 2011 y 2020.

Además, en 2021 volvió a ser arrestado por recibir comisiones ilícitas al llevar a los adictos a un centro de rehabilitación en Palm Beach.

Aunque la razón por la que estuvo encarcelado en la década de los 90 fue por negarse a testificar en contra de otros corredores durante una investigación por tráfico de información confidencial.

Terrence Howard

El histrión que dio vida a James Rhodes en ‘Iron Man’ (2008) tiene un peculiar recuerdo de Navidad que ninguna persona quisiera vivir. En 1971, según The New York Times, la familia Howard se dirigió a los almacenes Higbee, en Cleveland, para conocer a Santa Claus.

No obstante, un altercado con un hombre en la fila hizo exportar al padre del actor, lo que resultó en el asesinato del desconocido debido a múltiples puñaladas.

En consecuencia, Tyron Howard pasó 11 meses en prisión.

Woody Harrelson

En el caso de el protagonista de ‘Zombieland’ (2009), su progenitor llegó a la cárcel debido a su trabajo como asesino a sueldo.

Así es el padre de Woody Harrelson, Charles V. Harrelson, se encargó de matar a varias personas, entre ellas el juez John H. Wood en 1979; le dieron cadena perpetua una vez que lo agarraron.

Aun cuando hay rumores de que también fue el culpable en el asesinato del presidente John F. Kennedy, la verdad es que no hay evidencia suficiente para comprobarlo.

Charlize Theron

Según la revista 'Vanity Fair', el padre de Charlize era un hombre sumamente violento y alcohólico con su familia. Dicho calvario acabó en 1991, cuando una noche llegó tan borracho que intentó matar a su esposa e hija con una escopeta.

Instintivamente, la madre de la actriz, de aquel entonces 15 años, tomó un revólver y le devolvió los disparos, uno de ellos acertó y el hombre murió en el acto.