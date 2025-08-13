Famoso cantante pierde a su madre en terrible ataque en su hogar: su padre queda herido

Video Muere famoso actor en acto que consideran heroico mientras paseaba a su perro

Holly Hatcher, madre del cantante de música country Spencer Hatcher, fue asesinada en su residencia familiar en el condado de Rockingham, Virginia el 3 de agosto.

El ataque ocurrió durante una invasión domiciliaria perpetrada por Kevin Moses Walker, un hombre de 41 años originario de Maryland, quien irrumpió en la vivienda armado con un "cuchillo grande".

El hombre apuñaló a Holly, de 62 años, y después se fue contra su esposo, Michael Hatcher, de 65 años.

Durante el forcejeo, el padre del cantante logró alcanzar una pistola y disparó al agresor, quien murió al intentar llegar a su automóvil.

Las autoridades locales calificaron el crimen como "completamente al azar", ya que Walker no tenía antecedentes penales ni vínculos conocidos con la familia Hatcher.

El sheriff Bryan Hutcheson dijo que el criminal eligió la casa de Holly y Michael de manera "aleatoria" y "muy inusual".

"En lo personal, nunca había visto algo así en toda mi carrera, simplemente por lo inusual, única y loca que resultó ser esta situación", dijo en un video difundido por los medios de comunicación, como Fox News.

Las autoridades informaron que Kevin Moses Walker "alquiló un lugar para acampar en Endless Caverns dos días antes del ataque" y fue captado por las cámaras de vigilancia de una tienda Walmart donde compró el cuchillo y un saco de dormir, reportó la mencionada fuente.

La investigación sobre los motivos detrás del ataque continúa abierta.

Holly y Michael Hatcher, padres del cantante Spencer Hatcher, fueron atacados por Kevin Moses Walker. Imagen Holly Hatcher/Facebook, Rockingham County Sheriff's Office

Spencer Hatcher rompe el silencio

Tras el trágico suceso familiar, Spencer Hatcher agradeció las muestras de cariño en un video difundido por las autoridades locales.

"Solo puedo decirles: hemos llorado. Nos hemos sentido dolidos. Nos hemos abrazado. Y hemos descubierto más amor del que jamás imaginamos que existía entre nosotros y entre ustedes. Gracias".

¿Quién es Spencer Hatcher?

Spencer, de 31 años, es un cantante de música country recientemente firmado por Stone Country Records.

Tras la tragedia, anunció la cancelación de sus próximas presentaciones.

Holly Hatcher, la madre del artista, fue maestra en las escuelas públicas del condado de Rockingham y es recordada por sus seres queridos como "una educadora ejemplar y madre dedicada".