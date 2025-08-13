Padres de Famosos

Famoso cantante pierde a su madre en terrible ataque en su hogar: su padre queda herido

Los padres de Spencer Hatcher, cantante de música country, fueron víctimas de un criminal que irrumpió en su hogar a la media noche y los atacó con un cuchillo.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Muere famoso actor en acto que consideran heroico mientras paseaba a su perro

Holly Hatcher, madre del cantante de música country Spencer Hatcher, fue asesinada en su residencia familiar en el condado de Rockingham, Virginia el 3 de agosto.

El ataque ocurrió durante una invasión domiciliaria perpetrada por Kevin Moses Walker, un hombre de 41 años originario de Maryland, quien irrumpió en la vivienda armado con un "cuchillo grande".

PUBLICIDAD

El hombre apuñaló a Holly, de 62 años, y después se fue contra su esposo, Michael Hatcher, de 65 años.

Durante el forcejeo, el padre del cantante logró alcanzar una pistola y disparó al agresor, quien murió al intentar llegar a su automóvil.

Las autoridades locales calificaron el crimen como "completamente al azar", ya que Walker no tenía antecedentes penales ni vínculos conocidos con la familia Hatcher.

Más sobre Padres de Famosos

Manuel Turizo responde sin tapujos a críticas por besar a su mamá en la boca
0:47

Manuel Turizo responde sin tapujos a críticas por besar a su mamá en la boca

Univision Famosos
Acusan a Ricky Martin de no visitar a su padre pese a que estuvo en Puerto Rico
0:55

Acusan a Ricky Martin de no visitar a su padre pese a que estuvo en Puerto Rico

Univision Famosos
Prometido de ‘Ale’ Capetillo llega a México para casarse con ella tras polémica con sus suegros
1:02

Prometido de ‘Ale’ Capetillo llega a México para casarse con ella tras polémica con sus suegros

Univision Famosos
Adamari López rompe en llanto al darle consejo a su niña interior: "Todavía no es suficiente"
1:37

Adamari López rompe en llanto al darle consejo a su niña interior: "Todavía no es suficiente"

Univision Famosos
Mamá de fallecida actriz de ‘Law & Order’ de 24 años está “destrozada”: “La quiero devuelta”
1:16

Mamá de fallecida actriz de ‘Law & Order’ de 24 años está “destrozada”: “La quiero devuelta”

Univision Famosos
Lety Calderón revela que su mamá vive internada en una casa de retiro y responde a críticas
1:02

Lety Calderón revela que su mamá vive internada en una casa de retiro y responde a críticas

Univision Famosos
Papá de Pablo Lyle reaparece a 2 años de que el actor recibió sentencia: ¿cuándo saldría de prisión?
0:49

Papá de Pablo Lyle reaparece a 2 años de que el actor recibió sentencia: ¿cuándo saldría de prisión?

Univision Famosos
Exconductora de 'Hoy' se viste de luto tras sufrir sensible pérdida familiar
1 mins

Exconductora de 'Hoy' se viste de luto tras sufrir sensible pérdida familiar

Univision Famosos
Silvia Pinal vivió el rechazo de su padre biológico: él le prohibió decir que era su hija
1:02

Silvia Pinal vivió el rechazo de su padre biológico: él le prohibió decir que era su hija

Univision Famosos
Karime no le habla a su hermana desde hace 10 años, ¿quién es ella y por qué se distanciaron?
4 mins

Karime no le habla a su hermana desde hace 10 años, ¿quién es ella y por qué se distanciaron?

Univision Famosos

El sheriff Bryan Hutcheson dijo que el criminal eligió la casa de Holly y Michael de manera "aleatoria" y "muy inusual".

"En lo personal, nunca había visto algo así en toda mi carrera, simplemente por lo inusual, única y loca que resultó ser esta situación", dijo en un video difundido por los medios de comunicación, como Fox News.

Las autoridades informaron que Kevin Moses Walker "alquiló un lugar para acampar en Endless Caverns dos días antes del ataque" y fue captado por las cámaras de vigilancia de una tienda Walmart donde compró el cuchillo y un saco de dormir, reportó la mencionada fuente.

La investigación sobre los motivos detrás del ataque continúa abierta.

Holly y Michael Hatcher, padres del cantante Spencer Hatcher, fueron atacados por Kevin Moses Walker.
Holly y Michael Hatcher, padres del cantante Spencer Hatcher, fueron atacados por Kevin Moses Walker.
Imagen Holly Hatcher/Facebook, Rockingham County Sheriff's Office

Spencer Hatcher rompe el silencio

Tras el trágico suceso familiar, Spencer Hatcher agradeció las muestras de cariño en un video difundido por las autoridades locales.

"Solo puedo decirles: hemos llorado. Nos hemos sentido dolidos. Nos hemos abrazado. Y hemos descubierto más amor del que jamás imaginamos que existía entre nosotros y entre ustedes. Gracias".

¿Quién es Spencer Hatcher?

Spencer, de 31 años, es un cantante de música country recientemente firmado por Stone Country Records.

PUBLICIDAD

Tras la tragedia, anunció la cancelación de sus próximas presentaciones.

Holly Hatcher, la madre del artista, fue maestra en las escuelas públicas del condado de Rockingham y es recordada por sus seres queridos como "una educadora ejemplar y madre dedicada".


Relacionados:
Padres de FamososSpencer HatcherVirginiaFamososCelebridadesPadres Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD