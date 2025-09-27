Julión Álvarez

Detienen al padre de Julión Álvarez: le imputan delitos de portación ilegal de armas y robo de vehículo

César Álvarez, padre de Julión Álvarez, fue detenido en Campeche, México, junto a tres hombres.

Julión Álvarez aparece lavando un tinaco y fans le dicen "momentos que lo mantienen humilde"

César Álvarez Villalpando, padre del cantante de música regional mexicana Julión Álvarez, fue arrestado el 25 de septiembre en el estado de Campeche, México.

De acuerdo con reportes de medios mexicanos como El Universal, la detención se ejecutó alrededor de las 4:05 de la tarde, durante un operativo de seguridad sobre la carretera federal Escárcega–Villahermosa, en el municipio de Carmen.

La Policía Estatal detuvo una camioneta con vidrios polarizados en la que viajaban cuatro hombres, entre ellos el padre del conocido cantante.

Según la información, durante la revisión los agentes descubrieron que el vehículo tenía reporte de robo y encontraron armas de fuego de uso exclusivo del ejército, cargadores y cartuchos.

César Álvarez y sus acompañantes fueron llevados a la Fiscalía General de Campeche, donde se determina su situación jurídica.

Julión Álvarez y su padre, don César Álvarez.
Julión Álvarez y su padre, don César Álvarez.
Imagen Mezcalent, Julión Álvarez/Instagram

¿Quién es el padre de Julión Álvarez?

César Álvarez tiene una vida alejada de los medios, a pesar de que su hijo es famoso. Se dedica a la agricultura y ganadería.

Julión ha compartido que su padre le inculcó la vida rural, por lo cual el cantante sabe manejar maquinaria agrícola.

