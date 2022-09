4 famosos que le enseñan a sus hijos el valor de las cosas: algunos no les compran juguetes

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas

Durante 10 años, Álvarez y Salinas han formado uno de los matrimonios más estables en la farándula mexicana, del que nacieron los mellizos Máxima y León, a quienes constantemente presumen a través de sus redes sociales.

En una charla para el programa ‘Montse & Joe’ el 4 de agosto de 2021, la protagonista de la telenovela ‘La fea más bella’ contó cómo le enseña a sus hijos a obtener su propio dinero para comprarse juguetes.

“Sabes que ayer estaba lavando los trastes y les pago. Lavan el coche, lavan los trastes, recogen su cuarto y juntan su dinero y se ganan las cosas. Porque mamá no compra juguetes, yo cero compro juguetes. Saben que mamá y papá no compran juguetes”, aseveró la intérprete mexicana.

Daniel Craig

A lo largo de su trayectoria, el intérprete ha encabezado una gran variedad de cintas como ‘Lara Croft: Tomb Raider’ y ‘Skyfull’, las cuales lo han llevado a amasar una gran fortuna que, de acuerdo con ‘Celebrity Net Worth’ es de aproximadamente 160 millones de dólares.

El actor inglés de 54 años habló en una charla para la revista ‘Candis’, retomada por ‘Daily Mail’ el 17 de agosto de 2021, sobre el destino que tendrá su herencia y si su patrimonio será para sus hijos.

“Pero no quiero dejar grandes sumas a la próxima generación. Creo que la herencia es bastante desagradable. Mi filosofía es deshacerte de él o regalarlo antes de irte”, comentó la estrella.

Mila Kunis y Ashton Kutcher

Los artistas, que trabajaron juntos en el programa ‘That ‘70s Show’ en la década de los 90, son padres de Wyatt y Dimitri, a quienes mantienen alejados de la mirada de los reflectores.

Con frecuencia, Mila y Ashton han relatado cómo le enseñan a sus hijos a valorar las cosas. Por ejemplo, el 3 de octubre de 2017, durante una charla con ‘Entertainment Tonight’ Mila destacó que no le darían regalos a sus hijos en Navidad.

“Hasta ahora, nuestra tradición es no hacer regalos para los niños. Lo estamos instituyendo este año porque cuando los niños son (menores de) un año, en realidad no importa. El año pasado, cuando celebramos la Navidad, Wyatt tenía dos años y fue demasiado. No le dimos nada, fueron los abuelos. (...) Ni siquiera saben lo que están esperando; sólo están esperando cosas”, destacó.



Por otro lado, Ashton recalcó en una plática con el programa ‘Armchair Expert’ el 14 de febrero de 2018 que no planean dejar herencia a sus pequeños.

“Por supuesto, cuando crezcan y quieran montar un negocio invertiré en ello siempre que haya un buen plan detrás. Pero no queremos que se abandonen a esperar una herencia”.

Elton John

Con temas como ‘Rocket Man’, el aclamado cantante ha conquistado la industria musical y ha reunido una inmensa fortuna que, según señaló en una entrevista con ‘Mirror’ el 1 de marzo de 2016, no heredará completamente a sus hijos, pues hay que tener “algo de respeto por el trabajo”.

“Escucha, los niños viven vidas increíbles, no son niños normales y no pretendo que lo sean. Pero tienes que tener cierta apariencia de normalidad, algo de respeto por el dinero”, comentó.