Kris Jenner revela que le detectaron un tumor: sus hijas rompen en llanto ante la noticia

Kris Jenner, la mamá de Kim, Kourtney y Khloé Kardashian y de Kyle y Kendall Jenner, reveló que le detectaron un “pequeño tumor”.

La empresaria, de 68 años, compartió la noticia con sus famosas hijas, quienes tuvieron una comprensible reacción de angustia.

Kris Jenner reveló así que le detectaron un tumor

En un nuevo tráiler de la quinta temporada de ‘The Kardashians’, estrenado este 8 de mayo, se puede ver parte del momento en el que Kris Jenner habló con su familia.

“Me hice un escaneo”, se escucha a la matriarca del clan casi al final del adelanto, mientras se ven imágenes de ella con el doctor.

Después de un corte, se puede ver a la celebridad sentada, al interior de una habitación: “Encontraron un quiste y un pequeño tumor”, dice.

En una primera toma posterior a lo externado por Kris aparece Khloé, quien permanece inmóvil en su asiento, pero con un gesto de preocupación en el rostro.

A continuación muestran a Kylie, que se desploma en lágrimas antes de que su hermana, Kendall, se apresure para abrazarla.

En el delicado instante, la autonombrada ‘momager’ contó con el apoyo de su pareja, Corey Gamble, con quien comenzó una relación hace cerca de una década.

No se dieron más detalles en este avance, por lo que se desconoce si el crecimiento es maligno o si todavía Kris no se ha sometido a un procedimiento médico para eliminarlo.

Kris Jenner se vio así en la Met Gala 2024

Previo a que saliera a la luz su inconveniente médico, Kris Jenner acudió a la Met Gala 2024 que se realizó la tarde del lunes, 6 de mayo, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

La estrella de telerrealidad llegó acompañada de Corey Gamble y posó sonriente ante los fotógrafos a su paso por la alfombra.

Para la importante ocasión, ella lució un conjunto diseñado por Oscar de la Renta. Su amplio abrigo de satín, color marfil, terminaba en una larga cola.

A la altura de los hombros y la espalda, la pieza tenía grandes flores, un guiño al código de vestimenta de la noche ‘El jardín del tiempo’.

Kris Jenner acudió a la Met Gala 2024. Imagen Getty Images

En una entrevista con Vogue, previa a ingresar al recinto, la magnate aseveró que le parecía “muy divertido y emocionante estar en este evento”.