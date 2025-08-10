Kourtney Kardashian responde por poner en "peligro" a su hijo de un año sin salvavidas

Video Kourtney Kardashian fue muy criticada durante su embarazo, tanto por sus fans como por su familia

Kourtney Kardashian enfrentó severos señalamientos por una decisión que tomó durante sus vacaciones familiares y parece que ha aprendido de la equivocación.

La polémica foto de Kourtney Kardashian con su hijo

Durante una reciente escapada a Idaho, la celebridad de la televisión de 46 años compartió en Instagram este 8 de agosto una serie de imágenes que incluían momentos con su hijo menor Rocky Thirteen, de apenas 1 año y 9 meses.

Una de ellas en particular desató una ola de comentarios negativos ya que el niño aparece en una lancha sin portar chaleco salvavidas, lo cual generó preocupación entre los seguidores de la empresaria.

La controversia se intensificó al conocerse que en Idaho existe una normativa que exige el uso de chalecos salvavidas para menores de 14 años cuando están en el agua, de acuerdo con People.

Kourtney Kardashian publicó esta foto con su hijo de casi 2 años al que no le puso chaleco salvavidas y causó polémica. Imagen Getty Images y Kourtney Kardashian/Instagram



Muchos usuarios en redes sociales calificaron la situación como una imprudencia, comparándola con no usar cinturón de seguridad en un automóvil.

Algunos incluso pidieron mayor responsabilidad por parte de la celebridad, destacando los riesgos que implica no seguir las medidas básicas de protección en actividades acuáticas.

¿Qué contestó Kourtney Kardashian?

Ante la reacción del público, la estrella de reality show respondió al día siguiente a través de sus historias de Instagram.

Reconoció que no había considerado ciertos riesgos y aseguró que ya había adquirido el equipo adecuado para su hijo.

"Actualización: ¡Compré un chaleco salvavidas que le queda bien!", escribió junto a una captura de pantalla de un chaleco salvavidas para infantes.

Kourtney Kardashian respondió así a las críticas por no ponerle a su hijo un chaleco salvavidas durante un paseo en bote. Imagen Kourtney Kardashian/Instagram



"La verdad es que no había pensado en algunos peligros", continuó, "gracias por informarme y espero que esto ayude a que otras mamás se den cuenta de los peligros de ciertos tipos de navegación sin chaleco salvavidas".

Rocky es el menor de los hijos de la empresaria y llegó al mundo en noviembre de 2023. A él lo tuvo con su esposo Travis Barker.

También es mamá de otros tres con su ex Scott Disick: Mason (15 años), Reign (10) y Penélope (13).