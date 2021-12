Famosos que se enfermaron este 2021 preocupando a sus fans: nunca perdieron el ánimo

Conoce a las celebridades que 'les dieron un susto a sus fans' en 2021.

Silvia Pinal

La primera actriz pasó una semana internada en un hospital privado debido a una baja abrupta de su frecuencia cardiaca el miércoles 22 de diciembre.

Ahí los especialistas se percataron de que se había contagiado de COVID-19 y por su avanzada edad, 90 años, varios fanáticos se preocuparon.

Afortunadamente, los síntomas de la enfermedad eran leves y por eso fue dada de alta, el 29 de diciembre, para continuar su tratamiento desde la comodidad de su hogar.

Dale play al siguiente video para conocer todos los detalles.

Cargando Video... “De muy buen ánimo”, Silvia Pinal regresa a su casa tras haber estado hospitalizada por covid-19

Danna Paola

La estrella de ‘Élite’ asustó a sus seguidores de Instagram cuando publicó una foto usando una mascarilla de oxígeno con el mensaje “Abríguense amiguitos”.

Algunos especularon que se trataba de COVID-19, pero Danna se encargó de explicar vía Twitter que en realidad fue un resfriado que afectó sus pulmones, por lo que alentó a los demás a cuidarse.

“Bebés gracias x preocuparse estoy manteniéndome en reposo full, ya que me puse muy malita… el resfriado que agarré esta muy heavy, gracias a dios no es covid. Pero please tápense bien, coman bien y suban sus defensas con muchas vitaminas, cuídense mucho esta heavy la cosa.”

Las molestias comenzaron a inicios de diciembre y para el 28 del mismo mes se declaró recuperada y "mejor que nunca" con un cambio de 'look' junto a contundente mensaje en Twitter:

“Hola, esta p*rra está de vuelta.”

Cargando Video... El drástico cambio de look de Danna Paola esconde un poderoso significado

Jada Pinkett Smith

La actriz padece una enfermedad autoinmune que desde hace tres años le provoca alopecia y, por esa razón, decidió rapar completamente su cabeza.

Esto lo hizo sin ningún aviso a sus seguidores, quienes se preocuparon al ver el nuevo ‘look’ de la famosa. Incluso llegaron a creer que se sometió a algún tipo de cirugía cerebral.

Por esta razón, Jada decidió subir un videoclip vía Instagram explicando toda la verdad.

También aprovechó para asegurar que al raparse logrará asimilar la pérdida de cabello con el fin de “ser amiga [de la alopecia] en el futuro”.

Ana Bárbara

Durante la segunda mitad de noviembre la cantante apareció en redes sociales con mascarilla de oxígeno para dar a conocer a sus seguidores que dio positivo a COVID-19.

Por ende, tuvo que cancelar varios conciertos a lo largo de la República Mexicana.

Dale play al video para ver cómo fue que dio la noticia a sus seguidores y las "penurias" que pasó.

Cargando Video... “Atrapada” y con un aparato en la nariz: Ana Bárbara informa cómo está tras dar positivo a covid-19



Afortunadamente, tras dos semanas de confinamiento y cuidados, Ana Bárbara anunció que libró la enfermedad el nueve de diciembre vía historias de Instagram:

“Oigan, mis hermosos, pues con la novedad de que ya soy negativa a COVID.”

Eduin Caz

Otro cantante de música regional mexicana que sorprendió a sus fans al ser internado de emergencia fue el líder de Grupo Firme.

En su caso, la productora lanzó un comunicado aclarando que no era por COVID-19, sino por unas anomalías en sus cuerdas vocales.

El 28 de diciembre Eduin Caz acudió al médico para realizarse estudios médicos y así descartar alguna lesión.

El diagnóstico fue una hernia hiatal, la cual produce acidez estomacal, dolor abdominal, falta de aire, entre otras molestias para comer.