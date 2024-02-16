Altair Jarabo comparte los beneficios de estar casada con un hombre 20 años mayor

Video La increíble vida de Altair Jarabo desde que se casó y demostró que para el amor no hay edad

Altair Jarabo y su esposo, el empresario francés Frédéric García, llevan dos años de casados, boda de ensueño que se celebró el 14 de agosto de2021 en el castillo Château de Vallery, ubicado en parís, Francia.

Aunque al inicio la pareja recibió críticas por la diferencia de edades, pues la actriz tiene 37 y su esposo 55, con el paso del tiempo han demostrado que eso no les importa ni les afecta. Incluso, la villana de 'En Nombre de Amor', telenovela que puedes ver en ViX, considera que eso le da ventajas.

“ ¡Ay! Muchísimas. Fred es un tipazo, es un caballero, es un hombre increíblemente inteligente, seguro de sí mismo”, compartió en entrevista con Despierta América transmitida este 16 de febrero.

Resaltó que su marido es muy atento: “ Me cuida mucho, me quiere mucho, todo lo que me dedica es cariñoso, es lindo y, en reciprocidad, pues tiene de mí lo mismo. Me siento muy contenta, estoy felizmente casada”, aseveró.

Aunque confesó que nunca pensó que podría encontrar una pareja que la comprendiera por su ritmo de vida como actriz, asegura que le agradece a Frédéric que la siga en sus proyectos.

“Había cosas que no me imaginé que iban a ocurrir, por ejemplo, veía muy difícil que alguien se pudiera adaptar a mi ritmo de vida, a mi tiempo y él que pueda y quiera adaptarse a mí se lo agradezco muchísimo, yo no pensaba que eso fuera posible, la verdad”.

El consejo de Altair Jarabo para encontrar el amor

La mexicana se dijo feliz y le dio un consejo a las mujeres para encontrar el amor.

“Que no se conformen con menos, que una mirada amorosa, que palabras lindas, que todo lo que alguien te dirija sea lindo, bondadoso”.

Altair compartió lo que considera es el gran error de las mujeres al momento de buscar el amor.