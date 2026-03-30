Famosos Exparticipante de ‘Dancing with the Stars’ viajaba en avión que colisionó en NY: vive días “duros” Charlotte Jorgensen compartió que se encontraba a bordo de la aeronave de Air Canada que se estrelló contra un camión de bomberos. Ella se sinceró sobre lo que pasa a días del fatal percance.



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Charlotte Jorgensen, exparticipante de ‘Dancing with the Stars’, rompió el silencio a días de haber sobrevivido al accidente entre el avión de Air Canada y un vehículo de bomberos, al interior del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York.

Por medio de su cuenta de Instagram, este 30 de marzo, la bailarina profesional compartió un mensaje en el que se sinceró al respecto de lo que vivió.

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Ella relató que abordó la aeronave “tras un fin de semana fabuloso en Montreal” y reconoció al personal que hizo las maniobras para salvar a los pasajeros.

“Les debo la vida a dos almas valientes, el capitán Antoine Forest y el copiloto Mackenzie Gunther: hicieron el sacrificio supremo para que todos pudiéramos vivir”, escribió.

“Estoy en deuda con ellos y mis pensamientos están con sus familias”, indicó.

Charlotte Jorgensen revela cómo se siente

En su sincera misiva, Charlotte Jorgensen igualmente confesó cómo se ha sentido tras el fatal accidente, que aún es investigado.

“Esa noche no sentí nada, ya que la adrenalina corría por mi cuerpo, pero los días posteriores han sido duros, tanto física, como mental y emocionalmente”, anotó.

“Ahora estoy en casa, y Nelson y Vivianna me están cuidado muy bien. Me tomaré un tiempo para recuperarme. Estoy agradecida por todo el cariño que he recibido y les envío a todos un abrazo muy cálido”, expresó.

Ella agradeció a su familia de ‘Dancing with the Stars’, en el que concursó en 2005 al lado del actor John O'Hurley, “por su cariño y preocupación”.

Charlotte Jorgensen compartió este mensaje. Imagen Charlotte Jorgensen/Instagram

¿Qué ocurrió en el choque entre el Air Canada y un vehículo de bomberos?

El pasado domingo 22 de marzo, alrededor de las 11:38 p.m., un avión de Air Canadá colisionó con un vehículo de bomberos, en el aeropuerto LaGuarda.

Según CNN, el chofer del camión recibió autorización de un controlador para cruzar por la pista en la que aterrizaría la aeronave.