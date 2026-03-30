Migbelis Castellanos

Migbelis Castellanos está embarazada por segunda ocasión, los detalles de su próximo bebé

Migbelis Castellanos será mamá por segunda ocasión y confirmó que está embarazada de nueva cuenta con su marido Jason Unanue. La noticia llega solo días después de que su hijo Caden llegó al primer año de vida.

Ve a Migbelis en Desiguales por Univision de lunes a viernes a las 3P/2C

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Por:Sergio Humberto Navarro
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Video Migbelis Castellanos revela cómo cambió su vida en el primer año de su hijo

Migbelis Castellanos confirmó que está en espera de su segundo bebé junto a su esposo Jason Unanue.

Esto implica que su primogénito Caden, quien apenas llegó al primer año de vida el pasado 25 de marzo, será hijo mayor.

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El segundo bebé de Migbelis

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El anuncio de la venezolan llegó este lunes 30 de marzo durante la transmisión en vivo de Desiguales, donde informó que será a finales de 2026 cuando nuevamente se convierta en mamá.

"Los que serán los últimos meses de este año, pues no voy a poder compartir con ustedes en Desiguales, así que seguiré disfrutando de estos meses que me quedan porque resulta que me volví a embarazar", dijo.

Así anunció Migbelis Castellanos que espera a su segundo hijo.
Así anunció Migbelis Castellanos que espera a su segundo hijo.
Imagen Desiguales

La faceta de Migbelis como mamá

Apenas unos días atrás, la querida presentadora de Desiguales había compartido que ser madre le cambió la vida en el último año.

" El cambio ha sido impresionante, o sea, el cambio en mi actitud, en la manera en cómo veo la vida, en mis creencias, en mi fe, y también en el ámbito físico", admitió en la emisión del 25 de marzo, fecha en que su hijo llegó al primer año de vida.

"Ha sido maravilloso", dijo sobre ser mamá y ahora se encamina para serlo por segunda ocasión.

Video Bebé de Migbelis Castellanos regaña a su perro: ¡el momento derritió de ternura!
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