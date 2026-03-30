Muertes de famosos Muere icónica presentadora de la televisión mexicana tras luchar contra dura enfermedad La noticia del fallecimiento de Chela Braniff fue reportada por medios locales. La presentadora fue pieza clave en el programa ‘Fiebre del 2’, transmitido a finales de la década de los setenta.



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Chela Braniff, la icónica presentadora de ‘Fiebre del 2’, murió a los 74 años la tarde del domingo 29 de marzo.

La noticia de su fallecimiento fue reportada este lunes 30 de marzo en el programa ‘Ventaneando’, donde se dio a conocer que la presentadora llevaba tiempo luchando contra el cáncer. Sin embargo, no se especificó qué tipo.

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“Que descanse en paz… marcó una época muy interesante”, lamentaron los presentadores al mismo tiempo en que se transmitían imágenes de su participación en la emisión de Televisa, a finales de la década de los setenta.

Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre la muerte de Chela Braniff.

¿Quién era Chela Braniff?

Chela Braniff era presentadora del programa ‘Fiebre del 2’ junto a Fito Girón. El programa era transmitido en 1979 en el Canal de Las Estrellas y se enfocaba en los concursos de baile de música disco.