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Influencer Carmiña Miroslava Castro es secuestrada, reportan: estaba con su hijo cuando ocurrió

La joven repostera fue presuntamente “secuestrada” por sujetos armados en el que sería su negocio ubicado en Culiacán, Sinaloa. Carmiña Miroslava Castro tiene 29 años. Lo que se sabe de su desaparición en México.

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Por:Elizabeth González
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La ‘influencer’ Carmiña Miroslava Castro Salazar fue presuntamente “secuestrada” por hombres armados en Culiacán, Sinaloa, México, domingo 29 de marzo.

Según información de N+ Foro y LatinUs, la joven, de 29 años, habría sido interceptada por sujetos armados en el que sería su lugar de trabajo, la pastelería ‘Rosa Dely’. Al momento de los hechos, Carmiña vestía una blusa de color negro, un pants del mismo color y tenis.

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Según testigos, “tres hombres con armas largas, a bordo de una camioneta Volkswagen Tiguan color gris”, habrían interceptado a la ‘influencer’ cuando se encontraba, supuestamente, en compañía de su esposo y uno de sus hijos.

Ante la desaparición de Carmiña Moroslava Castro, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda para localizar a la creadora de contenido, ya que se considera que “su integridad pudiera encontrarse en riesgo”.

¿Quién es Carmiña Miroslava Castro?

Carmiña Miroslava Castro es una ‘influencer’ de 29 años, reconocida por su contenido enfocado en la repostería.

En Culiacán, Sinaloa, cuenta con una pastelería de nombre ‘Rosa Dely’. A través de plataformas como Instagram y YouTube ha ganado reconocimiento.

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