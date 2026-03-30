arnold schwarzenegger Hijo de Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, tiene dramática historia: se dice que sus hermanos "no lo aman" Joseph Baena nació de una relación extramarital de Arnold Schwarzenegger. A sus 28 años, el joven se coronó campeón en su debut dentro del mundo del fisicoculturismo.



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Video Arnold Schwarzenegger entrena duro al hijo que tuvo fuera del matrimonio

Joseph Baena, el hijo que Arnold Schwarzenegger tuvo en secreto con su ama de llaves, Mildred Baena, se coronó campeón en su debut en el fisicoculturismo, disciplina en la que se inició el actor de Hollywood.

¿Quién es Joseph Baena?

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Joseph Baena nació el 2 de octubre de 1997 en Los Ángeles, California. El joven, de 28 años, es fruto de una relación extramarital de Arnold Schwarzenegger con Mildred Baena, quien entonces era ama de llaves en el hogar del intérprete de ‘Terminator’.

La existencia de Joseph Baena dejó de ser un secreto en 2011. Según narró la exempleada doméstica a la revista Hello!, un día María Shiver, la entonces esposa de Arnold Schwarzenegger le preguntó, sin rodeos, si su hijo también era descendiente del actor de las películas de acción, a lo que ella respondió que sí y, es que el parecido entre padre e hijo era impresionante.

Hermanos de Joseph Baena no lo aman, según reportes

Esta noticia fracturó a la familia de Arnold Schwarzenegger. Por un lado, su matrimonio de 25 años estaba a punto de terminar y, por el otro, sus hijos no aceptaban la existencia de Joseph, quien había nacido solo 5 días antes que Christopher.

Tras destaparse la noticia de su origen, la vida de Joseph cambió de manera radical. Incluso, tuvo que salirse de clase para esconderse en Texas con su madre ante el acoso de periodistas y fotógrafos.

Una fuente cercana a Arnold Schwarzenegger declaró a Page Six, en mayo de 2023, que Joseph no tenía una relación cercana con sus hermanos y que solo convivía con el actor.

"Para ser honesto, los otros chicos no aman a Joe. Es una pena porque es un chico realmente bueno y Arnold siempre lo ha tratado como a todos sus otros hijos, de manera muy justa. Pero por alguna razón, los otros niños se desquitan con Joe", reportó el portal.

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Sobre la relación con sus hermanos, Baena dijo para Entertainment Tonight: "Es algo de lo que realmente no hablamos", respondió con nerviosismo.