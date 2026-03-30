Florinda Meza Florinda Meza y Carlos Villagrán: ella responde a nuevas declaraciones de Quico sobre su supuesta relación La viuda de Roberto Gómez Bolaños reaccionó a las nuevas declaraciones del intérprete de Quico preguntando si "¿les gustaría que alguien hablara así de su hermana?". Carlos Villagrán afirmó que había andado con ella aunque no le gustaba.



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Video Florinda Meza responde a Carlos Villagrán: él dijo que ella "no le gustaba" pese a romance

La reconocida actriz y productora Florinda Meza enfrentó recientemente los cuestionamientos de la prensa respecto a las constantes declaraciones de Carlos Villagrán sobre la supuesta relación amorosa que, según él, los unió años atrás.

Ante la insistencia del actor por revelar detalles de sus vidas privadas, Meza sugirió que tales acciones responden a una necesidad de atención: "Mira, cuando la gente necesita recargarse en alguien, lo hace. Eso es obvio".

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En una postura firme sobre su intimidad, la actriz fue clara al establecer que los detalles de su pasado no pertenecen al dominio público, sino a su esfera personal y espiritual. "Mi vida es mi vida. Solamente yo. Bueno, también Dios; Dios y yo sabemos lo que es mi vida", puntualizó durante la entrevista.

Al ser consultada sobre si Villagrán debería mantener discreción por una cuestión de ética, Meza coincidió en que el actor "tendría que comportarse como un caballero".

Además, cuestionó la sensibilidad de quienes difunden o celebran este tipo de información personal, lanzando una pregunta: "¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría que alguien hablara así de su hermana, de su madre, de su abuela, de su tía? A veces está uno muy desprotegido, ¿verdad?".

A pesar de la evidente molestia por las constantes preguntas sobre su antiguo compañero de reparto, la actriz evitó profundizar en si tomaría acciones legales ante la situación.

Carlos Villagrán 'Quico' dijo que "no soportaba" a Florinda Meza pese a romance

El actor de El Chavo del 8 fue entrevistado por El Escorpión Dorado y respondió si había mantenido una relación con Florinda Meza.

"Bueno, eso hace mucho, fue antes de los dinosaurios porque ya hasta huele a azufre. Fue hace más de, ¿qué te diré?, 45 o 50 años", afirmó.

Villagrán dijo que fue ella la que anduvo con él: "Yo la respeto mucho y todo, pero en una ocasión me preguntaron en una conferencia de prensa, fueron varias, me dice: "¿Es cierto que usted anduvo con Florinda?". Le digo: "No, Florinda anduvo conmigo".

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Además, aseguró que no la soportaba: "Llevame a mi casa". Y después me acompañó a su casa, tomamos un traguito y ya sabes. Pero yo ya después no la soportaba, le pedía ayuda a Chespirito".

Carlos Villagrán aseveró que la supuesta relación solo duró algunos días, "fueron varios días, pero yo le sacaba mucho a eso porque, pues, no... primero no me gustaba nada, absolutamente nada... ella sí se clavó gacho con gacho. Gacho".