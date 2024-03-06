Famosos

Ex de la pareja de Ana Bárbara asegura que Ángel Muñoz tiene un "trauma" y mal genio

Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, enfrenta acusaciones de supuestos malos tratos y "castigos" a los hijos de la cantante.

Video Acusan que pareja de Ana Bárbara “se ponía medio loco” con los supuestos “castigos” a sus hijos

Brenda, la supuesta exesposa de Ángel Muñoz, actual pareja de Ana Bárbara, rompió el silencio a través de una presunta conversación con el periodista Gustavo Adolfo Infante en la que describió a Muñoz con "mal genio" y reveló que él tendría una alegada orden de arresto en Los Ángeles, California.

Supuesta ex de la pareja de Ana Bárbara rompe el silencio

El comunicador presentó este 5 de marzo en 'De primera mano' los mensajes que intercambió con la supuesta expareja de Ángel Muñoz, identificada solo con el nombre de Brenda.

En la conversación ella aseguró haber estado casada con Muñoz durante 7 años y lo recordó con mal carácter y "perdiendo la cabeza".

"Ángel siempre tuvo muy mal genio. Tiene tanto trauma de cómo creció y en muchas ocasiones perdió la cabeza y actuó como... nunca contra mí, pero lo vi muchas veces", dijo, según lo presentado en la emisión.

"Cree que es invencible por todo con lo que se ha podido escapar", se lee en los mensajes.

La mujer aseguró no tener contacto con Ángel, a quien acusó de quitarle a su mascota. A raíz de eso, interpuso una denuncia que dio como resultado el presunto arresto de Muñoz por cinco días.

"Yo no he hablado con él desde que se llevó a mi perro, es una persona muy rencorosa y obvio que mala de corazón", alegó.

"La verdad que no sé darte que compruebe más de lo que tú ya sabes sobre él. El juez lo acusó de mentir bajo juramento cuando dio su testimonio en el caso de 'Pepper' (su mascota). Dijo que no creía lo que estaba haciendo", cita uno de los mensajes enviados al periodista.

De acuerdo con 'De primera mano', existe una orden de arresto emitida en Los Ángeles, California, contra Ángel Muñoz fechada el 21 de agosto de 2018 por un delito menor con una sentencia de cinco días en prisión.

Los hechos habrían sucedido cuatro años después de que él comenzó su actual relación amorosa con Ana Bárbara, a quien conoció en 2014.

¿De qué acusan a Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara?

José Emilio Levy, hijo de José María Fernández 'Pirru' y la fallecida actriz Mariana Levy, ha sostenido desde el verano de 2023 que Ángel Muñoz ejercía supuestos malos tratos y "castigos" a los hijos de Ana Bárbara.

A esta acusación se sumaron las declaraciones de Pancho Ugalde, hermano de la cantante, quien señala a Muñoz como responsable del distanciamiento de la artista con la familia.

Ni Ana Bárbara ni su pareja han dado una declaración clara sobre las acusaciones. En octubre de 2023, 'La Reina Grupera' dijo en Despierta América que "han atacado a Ángel" y admitió que su pareja es "firme, es duro": "Sí, lo digo, y lo digo con todas las de la ley", aseveró.

El pasado 1 de marzo, Guillermo Pous, abogado de la cantante, anunció en 'Ventaneando' una demanda en contra de Pancho Ugalde por violencia intrafamiliar y lanzó una advertencia que aparentemente estaría dirigida a José Emilio Levy sobre las consecuencias legales que habría tras sus declaraciones.

