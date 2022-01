Evaluna Montaner lanzó su línea de zapatos que serán una tendencia este 2022

Evaluna Montaner está viviendo una de las mejores etapas, los temas que ha lanzado al lado de su esposo Camilo han sido del agrado del público y ahora ha decidido emprender una nueva faceta, se trata de lanzar su línea de zapatos en compañía de la marca Sarkany, y el diseñador argentino Ricky Sarkany.

Evaluna hizo el anuncio de esta colección a través de su cuenta de Instagram, además posó con algunos diseños, mismos que se convertirán en una tendencia a lo largo y ancho del 2022.

¿Por qué lanzó una línea de zapatos Evaluna Montaner?

La pasión por el calzado la heredó de su mamá, Marlene Rodríguez, quien la llevaba con el diseñador a Buenos Aires. Ahora la cantante cumplirá el sueño de tener su propia línea de zapatos, en una edición especial limitada que será cobijada por la marca de Argentina.

A lo largo de los primeros meses de embarazo, la celebridad echó a volar su imaginación, plasmando los diseños en papel, mismos que se harán realidad en dicha colección, según reveló en una charla con el medio Infobae.

Hace una semanas, la marca publicó en su perfil de Instagram, misma que posee 1.7 millones de seguidores, que muy pronto “se viene algo muy lindo con Evaluna Montaner y Camilo Echeverry”.

Evaluna platicó con el medio citado que su prenda favorita de ropa o accesorios siempre han sido los zapatos.

“Son mi debilidad, los amo. A penas mi mi piecito fue lo suficientemente grande como para entrar en uno de los zapatos de Sarkany, empecé a usarlos y marcaron mi estilo de vida”.



Durante los últimos meses del 2021, la esposa de Camilo se enfocó en el proyecto, así como en la mancuerna de trabajar con Ricky Sarkany y Lorena Tarabini, directora de arte y diseño de la marca de zapatos.

“Desde que surgió la idea, estoy emocionadísima y ni hablar cuando nos pusimos a diseñar. Tiene una variedad y tantas cosas tan bonitas que espero que les guste a todos”.

¿Cuándo saldrán a la venta los zapatos creados por Evaluna Montaner?

Los diseños creados por la famosa están disponibles a partir del 20 de enero en las tiendas de Ricky Sarkany en Argenitna y Estados Unidos.

Evaluna manifestó que el proceso sobre diseñar los zapatos fue “jugar a soñar de la manera más divertida posible”. La próxima mamá informó que pasaba varias horas en un café de Miami, ahí llevaba con el diseñador una maleta repleta de telas, suelas y formas para crear su colección.

“A mí siempre me gustaron las botas y las plataformas, pero no nos quedamos con eso y fuimos escogiendo algo específico para cada momento. Cuando vean la cápsula van a ver que hay de todo: botas, sandalias, plataformas, zapatillas; y cada una de ellas surgió desde mi imaginación: así como me sueño un zapato, así lo hicimos”.



A raíz de la noticia, su padre, el cantante Ricardo Montaner no pudo contener la emoción y felicitó a la cantante.

“Maravilla hija mía …siempre llenándome de orgullo”.



Pero las flores continuaron, la actriz e intérprete Camila Cabello también fue otra de las artistas que mostró admiración por la joven en este proyecto.

¿Qué tipo de zapatos conformarán la colección de Evaluna?

De acuerdo con el portal de los zapatos se venderán sandalias, tacones, botas y tenis.

“Presentamos Sarkany by Evaluna, una colección exclusiva diseñada por el reconocido artista. Combinando su creatividad y tomando como inspiración paletas de colores, personalizó sus zapatos favoritos y creó una cápsula moderna con diseños de moda. También priorizó la comodidad en todos sus zapatos, incluyendo botas, tenis y tacones altos. Como resultado de una hermosa colaboración, la colección combina glamour, destellos, lunas y brillo, ¡y ahora está disponible!”.

¿Cuánto costarán los zapatos diseñados por Evaluna Montaner?

El costo de su nueva línea de zapatos van desde los 220 hasta los 300 dólares y ya están a la venta en el sitio oficial.