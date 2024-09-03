Camilo y Evaluna responden a las noticias de su “separación”: “¿Se acabó el amor?”

Video “Nos separamos”: Evaluna y Camilo hacen sorpresivo anuncio sobre su vida en pareja

Camilo y Evaluna han formado una de las familias más sólidas del medio del espectáculo junto a sus hijas, Índigo y Amaranto, quien nació a inicios de agosto.

Sin embargo, ellos no se han librado de los rumores en torno a su relación, como aquel que señalaba que el colombiano presuntamente le fue infiel a la venezolana.

Aunque la pareja ha optado por ignorar las especulaciones que los rodean, recientemente decidieron abordarlas.

Camilo y Evaluna reaccionan a reportes de “separación”

En un video para su canal de YouTube, publicado este 2 de septiembre, Camilo y Evaluna finalmente abordaron los señalamientos.

“De nosotros se dicen muchas cosas”, dijo la artista, a lo que su marido añadió: “Pero a veces salen cosas muy chistosas”.

“La verdad es que nunca decimos nada al respecto porque estamos muy ocupados riéndonos de esas cosas y ninguna nos la tomamos en serio”, aseveró él.

No obstante, puntualizó la integrante de la familia Montaner, su cuñada, Manuela Echeverry, les hizo una recopilación de varios reportes en medios de comunicación sobre su vida.

El dúo reaccionó a los titulares de notas, entre ellos este: “¿Se acabó el amor? Camilo y Evaluna anuncian su separación”.

El intérprete de ‘Plis’, después de leerlo, gritó: “¿Qué? ¡No, mi amor!”, y procedió a abrazar a la madre de sus niñas.

“¡‘Oh my good’!”, dijo únicamente la actriz para posteriormente centrarse en otro contenido que aborda sus presuntas crisis matrimoniales.

Camilo revela su “rabia”

Luego de revisar artículos en los que, por ejemplo, los juzgaban por su desempeño como padres, Camilo externó su desacuerdo.

“Les voy a decir por qué me da rabia esta situación: por la falta de excelencia. La persona que se puso a hacer el ‘research’ en la investigación para decir que yo soy illuminati, me quito el sombrero porque digo ‘esas son horas de trabajo periodístico’”, explicó.

“Pero la gente que está diciendo ‘La dieta de Índigo: pobre, la tienen sólo a punta de leche materna porque está recién nacida’, ¡mi amor, no hagas ese ‘clickbait’ que no tiene ningún sentido!”, agregó.

“Este mensaje es para llamar a la excelencia: si van a hacer noticias falsas de nosotros que sean una chimba de noticias”, indicó.