Camilo

Camilo y Evaluna responden a las noticias de su “separación”: “¿Se acabó el amor?”

La pareja finalmente abordó las noticias que involucran su relación y la crianza de sus hijas. En el pasado ellos habían preferido guardar silencio pese a ser el centro de rumores.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video “Nos separamos”: Evaluna y Camilo hacen sorpresivo anuncio sobre su vida en pareja

Camilo y Evaluna han formado una de las familias más sólidas del medio del espectáculo junto a sus hijas, Índigo y Amaranto, quien nació a inicios de agosto.

Sin embargo, ellos no se han librado de los rumores en torno a su relación, como aquel que señalaba que el colombiano presuntamente le fue infiel a la venezolana.

PUBLICIDAD

Aunque la pareja ha optado por ignorar las especulaciones que los rodean, recientemente decidieron abordarlas.

Camilo y Evaluna reaccionan a reportes de “separación”

En un video para su canal de YouTube, publicado este 2 de septiembre, Camilo y Evaluna finalmente abordaron los señalamientos.

Más sobre Camilo

Camilo revela que hizo un “cuadro” con la sangre de su hija Amaranto luego de traerla al mundo
1:00

Camilo revela que hizo un “cuadro” con la sangre de su hija Amaranto luego de traerla al mundo

Univision Famosos
Ricardo Montaner halla “la paz que necesitaba” tras sufrir pérdida familiar
0:54

Ricardo Montaner halla “la paz que necesitaba” tras sufrir pérdida familiar

Univision Famosos
Ricardo Montaner y sus hijos despiden llorando a miembro de su familia tras repentina muerte: foto
0:59

Ricardo Montaner y sus hijos despiden llorando a miembro de su familia tras repentina muerte: foto

Univision Famosos
Hijos de Ricardo Montaner están "rotos" tras inesperada muerte de querido miembro de su familia
0:59

Hijos de Ricardo Montaner están "rotos" tras inesperada muerte de querido miembro de su familia

Univision Famosos
Evaluna se sintió “frustrada” cuando Índigo nació porque su relación con Dios “cambió”
0:59

Evaluna se sintió “frustrada” cuando Índigo nació porque su relación con Dios “cambió”

Univision Famosos
Camilo y Evaluna preocupados por la salud de su hija a días de Navidad: esto le pasa
0:51

Camilo y Evaluna preocupados por la salud de su hija a días de Navidad: esto le pasa

Univision Famosos
Madre de Camilo hace que Evaluna se avergüence con pícaro comentario
1:02

Madre de Camilo hace que Evaluna se avergüence con pícaro comentario

Univision Famosos
¿Evaluna y Camilo ya planean tener a su tercer bebé? Esto dijeron
1 mins

¿Evaluna y Camilo ya planean tener a su tercer bebé? Esto dijeron

Univision Famosos
Evaluna y Camilo tuvieron un parto en casa: la razón por la que nunca visitaron al médico
3 mins

Evaluna y Camilo tuvieron un parto en casa: la razón por la que nunca visitaron al médico

Univision Famosos
¿Las bodas de estos famosos no contaron? Eligieron ceremonias espirituales por su significado
3:04

¿Las bodas de estos famosos no contaron? Eligieron ceremonias espirituales por su significado

Univision Famosos

“De nosotros se dicen muchas cosas”, dijo la artista, a lo que su marido añadió: “Pero a veces salen cosas muy chistosas”.

“La verdad es que nunca decimos nada al respecto porque estamos muy ocupados riéndonos de esas cosas y ninguna nos la tomamos en serio”, aseveró él.

No obstante, puntualizó la integrante de la familia Montaner, su cuñada, Manuela Echeverry, les hizo una recopilación de varios reportes en medios de comunicación sobre su vida.

El dúo reaccionó a los titulares de notas, entre ellos este: “¿Se acabó el amor? Camilo y Evaluna anuncian su separación”.

El intérprete de ‘Plis’, después de leerlo, gritó: “¿Qué? ¡No, mi amor!”, y procedió a abrazar a la madre de sus niñas.

“¡‘Oh my good’!”, dijo únicamente la actriz para posteriormente centrarse en otro contenido que aborda sus presuntas crisis matrimoniales.

@camilo

Reaccionando a cosas que dicen de nosotros jajajaja Video completo en nuestro canal de Youtube

♬ sonido original - Camilo

Camilo revela su “rabia”

Luego de revisar artículos en los que, por ejemplo, los juzgaban por su desempeño como padres, Camilo externó su desacuerdo.

“Les voy a decir por qué me da rabia esta situación: por la falta de excelencia. La persona que se puso a hacer el ‘research’ en la investigación para decir que yo soy illuminati, me quito el sombrero porque digo ‘esas son horas de trabajo periodístico’”, explicó.

PUBLICIDAD

“Pero la gente que está diciendo ‘La dieta de Índigo: pobre, la tienen sólo a punta de leche materna porque está recién nacida’, ¡mi amor, no hagas ese ‘clickbait’ que no tiene ningún sentido!”, agregó.

“Este mensaje es para llamar a la excelencia: si van a hacer noticias falsas de nosotros que sean una chimba de noticias”, indicó.

Por su parte, la estrella de ‘Grachi’ aclaró: “Como ya sabemos que no importa lo que hagas, bien, mal, te van a tirar tomates, es importante tener sentido del humor para poder ver todas esas cosas que dicen y no dejar que te afecte”.

Relacionados:
CamiloEvaluna MontanerPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD