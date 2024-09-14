¿Evaluna y Camilo ya planean tener a su tercer bebé? Esto dijeron

Video Revelan imágenes del parto de Evaluna en su casa: Camilo recibió a su hija y “no estaba preparado”

Camilo y Evaluna se convirtieron en padres por segunda ocasión hace mes y medio, pero sus seguidores cuestionaron si ya planean tener otro hijo.

La pareja respondió varias preguntas de sus fans en el reciente episodio de su canal de YouTube titulado 'Los verdaderos nombres de nuestras hijas'.

PUBLICIDAD

¿Camilo y Evaluna planean tener un tercer hijo?

El 1 de agosto los cantantes anunciaron que su segunda hija Amaranto había nacido con una tierna publicación en Instagram. Mes y medio después, un fan los cuestionó sobre si planean agrandar la familia.

"¿Piensan tener más babies?", fue la pregunta. Sin titubear, Camilo respondió: "Cógela suave cabellón" y Evaluna agregó "o sea, espera…".

Aunque por el momento no hay planes certeros de un tercer hijo, lo que sí están organizando es la logística para la gira musical del colombiano, pues Evaluna confirmó que sí lo acompañará, pero ambos confesaron que no están listos para viajar con dos hijas.

Camilo, Evaluna y sus hijas Índigo y Amaranto. Imagen Camilo/Instagram

El nacimiento de Amaranto

El 21 de febrero Camilo y Evaluna anunciaron que estaban en la dulce espera de su segundo bebé, la pareja publicó un video en el que el cantante recitó un poema y mostraron el 'Refugio de Índigo y Amaranto', sin embargo, mantuvieron en secreto el sexo.

Fue hasta que anunciaron su nacimiento que revelaron que era niña.

"Amaranto. Todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida. Niña de terciopelo dorado. Papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre. Soberana de la media noche. Bienvenida", se lee en la publicación.