Evaluna Montaner

¿Evaluna y Camilo ya planean tener a su tercer bebé? Esto dijeron

Hace mes y medio nació su segunda hija y fueron cuestionados si ya tienen planes para tener otro hijo. Esto confesó la pareja.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Revelan imágenes del parto de Evaluna en su casa: Camilo recibió a su hija y “no estaba preparado”

Camilo y Evaluna se convirtieron en padres por segunda ocasión hace mes y medio, pero sus seguidores cuestionaron si ya planean tener otro hijo.

La pareja respondió varias preguntas de sus fans en el reciente episodio de su canal de YouTube titulado 'Los verdaderos nombres de nuestras hijas'.

PUBLICIDAD

¿Camilo y Evaluna planean tener un tercer hijo?

Más sobre Evaluna Montaner

Ricardo Montaner halla “la paz que necesitaba” tras sufrir pérdida familiar
0:54

Ricardo Montaner halla “la paz que necesitaba” tras sufrir pérdida familiar

Univision Famosos
Ricardo Montaner y sus hijos despiden llorando a miembro de su familia tras repentina muerte: foto
0:59

Ricardo Montaner y sus hijos despiden llorando a miembro de su familia tras repentina muerte: foto

Univision Famosos
Hijos de Ricardo Montaner están "rotos" tras inesperada muerte de querido miembro de su familia
0:59

Hijos de Ricardo Montaner están "rotos" tras inesperada muerte de querido miembro de su familia

Univision Famosos
Ricardo Montaner y sus hijos de luto ante muerte de integrante de su familia: "En estado de shock"
2 mins

Ricardo Montaner y sus hijos de luto ante muerte de integrante de su familia: "En estado de shock"

Univision Famosos
Evaluna se sintió “frustrada” cuando Índigo nació porque su relación con Dios “cambió”
0:59

Evaluna se sintió “frustrada” cuando Índigo nació porque su relación con Dios “cambió”

Univision Famosos
Camilo y Evaluna preocupados por la salud de su hija a días de Navidad: esto le pasa
0:51

Camilo y Evaluna preocupados por la salud de su hija a días de Navidad: esto le pasa

Univision Famosos
Madre de Camilo hace que Evaluna se avergüence con pícaro comentario
1:02

Madre de Camilo hace que Evaluna se avergüence con pícaro comentario

Univision Famosos
Camilo y Evaluna responden a las noticias de su “separación”: “¿Se acabó el amor?”
2 mins

Camilo y Evaluna responden a las noticias de su “separación”: “¿Se acabó el amor?”

Univision Famosos
Evaluna y Camilo tuvieron un parto en casa: la razón por la que nunca visitaron al médico
3 mins

Evaluna y Camilo tuvieron un parto en casa: la razón por la que nunca visitaron al médico

Univision Famosos
Revelan imágenes del parto de Evaluna en su casa: Camilo recibió a su hija y “no estaba preparado”
1:03

Revelan imágenes del parto de Evaluna en su casa: Camilo recibió a su hija y “no estaba preparado”

Univision Famosos

El 1 de agosto los cantantes anunciaron que su segunda hija Amaranto había nacido con una tierna publicación en Instagram. Mes y medio después, un fan los cuestionó sobre si planean agrandar la familia.

"¿Piensan tener más babies?", fue la pregunta. Sin titubear, Camilo respondió: "Cógela suave cabellón" y Evaluna agregó "o sea, espera…".

Aunque por el momento no hay planes certeros de un tercer hijo, lo que sí están organizando es la logística para la gira musical del colombiano, pues Evaluna confirmó que sí lo acompañará, pero ambos confesaron que no están listos para viajar con dos hijas.

Camilo, Evaluna y sus hijas Índigo y Amaranto.
Camilo, Evaluna y sus hijas Índigo y Amaranto.
Imagen Camilo/Instagram

El nacimiento de Amaranto

El 21 de febrero Camilo y Evaluna anunciaron que estaban en la dulce espera de su segundo bebé, la pareja publicó un video en el que el cantante recitó un poema y mostraron el 'Refugio de Índigo y Amaranto', sin embargo, mantuvieron en secreto el sexo.

Fue hasta que anunciaron su nacimiento que revelaron que era niña.

"Amaranto. Todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida. Niña de terciopelo dorado. Papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre. Soberana de la media noche. Bienvenida", se lee en la publicación.

Los cantantes debutaron como padres de Índigo el 6 de abril de 2022, la pequeña tiene dos años.

Relacionados:
Evaluna MontanerÍndigoCamiloHijos de famososBebés famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD