¿Quién es el exnovio de Evaluna y por qué los fans dicen que tiene algo en común con Camilo?

Evaluna Montaner y Camilo Echeverri esperan con ansias la llegada de su bebé Índigo, mientras tanto, sus seguidores se percataron días atrás del gran parecido que tenía la ex pareja del cantante con su actual esposa.

El fandom se dividió entre comentar las fotos de Gabriela Andrade, que supuestamuente fue la primera novia de Camilo y aquellos que pedían respeto hacia los tres en redes sociales.

Aunque esto quedó atrás, de nueva cuenta en Instagram los internautas volvieron a indagar en el pasado, pero ahora de Evaluna, quien antes de conocer a Camilo mantuvo un noviazgo con Andrés Parra.

¿A qué se dedica Parra?

El joven que también es de Colombia, fue un participante del concurso 'La Voz' en 2014, donde se desemperño de manera destacada; sin embargo no logró llegar a las finales.

Fue allí donde Evaluna y él se conocieron, debido a que su padre Ricardo Montaner, era uno de los jueces de programa. No pasó mucho tiempo para que se diera el flechazo y comenzaran a presumir su amor en redes sociales.

Si bien se desconoce por qué terminaron su noviazgo, Andrés Parra continuó levantando su carrera musical y en su Instagram.

En ocasiones comparte clips cantando, lo cual generó que los fans de Evaluna se dieran cuenta que él tiene un parecido muy grande con Camilo, ya que tienen una voz similar.

"¡Canta igualito a Camilo!", "Es cierto, tiene un tono muy parecido al de Camilo" o "¿Camilo eres tú?", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en sus diferentes videos.

¿El cantante se está soltero o casado?

Esto comenzó a ser debatido en internet sobre si Evaluna se fijó en Camilo debido a que tiene un timbre parecido al de su ex pareja, pero esto no está confirmado de manera oficial.

Por su parte a sus 29 años, Andrés Parra se comprometió y se casó por el civil el año pasado con su novia Stefania Quintero, a quien le dedicó un mensaje en redes.

"Tengo mucho por decirte. En definitiva no soy un hombre perfecto, todos los días tengo muchas emociones que me invaden y que trato siempre de corregir aquellas que no me hacen bien. Pero en definitiva no podría hacerlo sin ti, mi amada, mi amor, mi compañera. Gracias por quedarte aquí a mi lado te amo con todo mi corazón ♥️ PARA TODA LA VIDA. @steffquintero Oficialmente somos la #FamiliaParraQuintero #SpamDeBodaCivil".



Así se confirma que al igual que su ex, él dejó el pasado atr´ás apara enfocarse en su familia y carrera, la cual continúa ganando popularidad día con día.