Evaluna y Camilo tuvieron un parto en casa: la razón por la que nunca visitaron al médico

Video Revelan imágenes del parto de Evaluna en su casa: Camilo recibió a su hija y “no estaba preparado”

Evaluna y Camilo se convirtieron en papás por segunda ocasión el 1 de agosto con el nacimiento de Amaranto. Aunque dos años atrás debutaron en la paternidad con la llegada de Índigo, fue hasta ahora que revelaron la razón por la que, en ambos embarazos, nunca visitaron al médico y tuvieron un parto en casa.

A través de su canal de YouTube, la hija de Ricardo Montaner expuso cómo fue que se animó a recibir a sus dos hijas en casa, poniendo como referencia el nacimiento de Índigo, ya que, al momento de la grabación de este video, todavía estaba embarazada de Amaranto.

“Lo que más me ayudó fue que mi mamá siempre me expuso a los partos en casa. Ella estudió para ser doula y ella me compartía todo lo que estudiaba y me parecía fantástico”, aseguró en el video publicado el 12 de agosto.

La intérprete de ‘Plis’ también dejó al descubierto que el deseo de tener un parto en casa nació desde que era una niña.

“Siento que desde muy chiquita, cuando imaginaba mi parto, me lo imaginaba así. Nunca me lo imaginaba en una clínica, porque crecí con toda esa información ahí. Tienes todas esas opciones para poder parir en casa o en la clínica”, detalló.

Evaluna y Camilo resolvieron dudas del parto casero de Índigo tres días antes del nacimiento de Amaranto. Imagen Camilo y Evaluna / YouTube



Evaluna reconoció que Camilo influyó mucho a la hora de tomar esta decisión, ya que, al igual que ella, apoyaba un parto casero.

“Todas nuestras abuelas, y de ahí para atrás , todos nuestros ancestros confiaban en el cuerpo de la mujer como un vehículo capaz de dar a luz sin demasiada intervención. Veían el embarazo no como sinónimo de enfermedad, sino como poder y fuerza”, señaló el colombiano.

“Para mí estaba muy claro que el cuerpo de la mujer está hecho para parir de la manera más natural posible. Dios nos creó con esa habilidad y ese poder fantástico. Y también rodearme de personas que confiaban en que yo lo podía hacer”, agregó la cantante de 27 años.

El miedo de Evaluna antes de parir

Evaluna recordó que durante su embarazo de Índigo siempre contó con el apoyo de su partera, ya que tanto ella como Camilo habían acordado no acudir a chequeos médicos. Sin embargo, admitió que uno de sus grandes miedos siempre fue sentir dolor.

“El miedo al dolor es peor que el dolor… Le tuve miedo al dolor casi todo mi embarazo porque todo el mundo te cuenta que es el dolor más intenso que vas a sentir en tu vida. Y sí, pero ese dolor duró dos días. Ya en el parto, no sentí miedo”, expresó.

Mientras que sobre el temor de que algo saliera mal y no estuviera cerca de un hospital para recibir atención médica, precisó: “No tuve miedo porque nuestra partera es súper responsable. Ella ve desde antes si hay algo y nos dice si es necesario ir a una clínica. Era más miedo de estar tan cansada y no poder lograrlo”.

Por último, Evaluna reconoció el gran apoyo en que se convirtió Camilo durante sus 29 horas en labor de parto.

“En muchos momentos sólo nos sentía ahí a nosotros dos. Siento que tú viviste y sufriste todas las contracciones conmigo. Yo sentí el dolor pero tú las sufriste de verdad. Pude apoyarme físicamente en ti, colgaba todo mi peso”, dijo.

“Yo sí quiero sumar que estoy profundamente orgulloso de mi esposa. Verla parir ha sido una de las cosas más inspiradoras para mí”, concluyó él.