Nace Amaranto, el segundo bebé de Evaluna Montaner y Camilo: ¿es niño o niña?

Video Nace bebé de Camilo y Evaluna: la pareja le da la bienvenida tras polémica de crianza

Evaluna Montaner y Camilo se convirtieron en padres de Amaranto, así lo anunciaron la tarde de este 1 de agosto en Instagram.

La pareja dio la noticia con una serie de fotografías y este mensaje que terminó con las dudas sobre el sexo del bebé: es una niña.

"Amaranto. Todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida. Niña de terciopelo dorado. Papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre. Soberana de la media noche. Bienvenida", se lee en la publicación.

Nace Amaranto, la segunda hija de Camilo y Evaluna. Imagen Evaluna/Instagram

Fue el 21 de febrero cuando la pareja anunció que estaban en la dulce espera de su segundo bebé y publicaron un video en redes sociales en el que el cantante recitó un poema y mostraron el 'Refugio de Índigo y Amaranto'.

"Este poema me lo escribió Camilo antes de enterarnos que estábamos esperándote… Un par de semanas después supimos que ya nos venías acompañando. Qué ilusión nos da conocerte. Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Oficialmente los Echeverri-Reglero somos cuatro", escribieron.

Evaluna sufre accidente en su embarazo

Los cantantes vivieron un momento de terror cuando Evaluna tenía seis meses de gestación y sufrió un accidente junto a su primogénita Índigo.

Camilo narró en el podcast '40 Copas con Roberto Cardona' que su esposa y su hija se cayeron de una de las hamacas que tienen en casa.

"A mi esposa le encanta montarse en la hamaca y todo, para dormirla (a Índigo). Había una que era un poquito más altica, yo estaba en una reunión, cuando de repente el taller, que es de concreto absoluto, suena un golpe seco", relató.

El colombiano corrió a auxiliarla y encontró a Evaluna " en el piso, con Índigo en los brazos y la panza de este tamaño (…) Veo a mi esposa y estaba llorado, tipo asustada".

Sin embargo, el accidente solo quedó en un susto y ahora Amaranto está en los brazos de sus felices padres.