Evaluna reaparece tras sufrir fuerte caída a sus seis meses de embarazo

Camilo compartió una fotografía de su esposa un par de días después de relatar que se había caído de la hamaca con su hija Inti en brazos.

Elizabeth González.
Evaluna reapareció en las redes sociales después de sufrir una fuerte caída durante su sexto mes de embarazo. Camilo había mencionado previamente que su esposa se cayó de una hamaca mientras sostenía a su hija Índi en brazos.

Con motivo del Día de las Madres en Colombia, Camilo compartió una nueva fotografía de Evaluna, revelando cuál es su versión favorita de ella.

“De todas las versiones de mi Evaluna que he visto, mi Evaluna barrigona de amor es una de mis preferidas”, escribió junto a la imagen donde la intérprete de Índigo aparece posando frente al espejo presumiendo su pancita de embarazo.

El reclamo de Camilo a Evaluna

En la misma publicación, Camilo confesó una extraña manía que tiene con el cuerpo de Evaluna, la cual está prohibida por la hija de Ricardo Montaner.

“No me deja tocarle el ombligo porque le da impresión y me regaña cuando lo hago”, precisó.

“¡Feliz día de las madres pulga! ¡Eres mi regalo del creador, te amo!", continuó, no sin antes desearle también feliz día a su mamá y su suegra.

Evaluna reaparece tras caer de la hamaca con su hija Índi en brazos.
Evaluna reaparece tras caer de la hamaca con su hija Índi en brazos.
Imagen Camilo / Instagram


“Y amo a mi madre que me tuvo en su panza, Lia Correa Yepes. Y a la tuya, Marlene Rodríguez M. Montaner, que te tuvo en la suya”, sentenció.

Evaluna tenía a su hija Índigo cuando se accidentó

El 3 de mayo pasado, Camilo relató en el programa '40 Copas con Roberto Cardona' que se sintió devastado cuando su esposa se cayó de una hamaca con su hija en brazos.

El cantante de 'Vida de rico' detalló que un fuerte golpe lo alertó de que algo había sucedido con Evaluna mientras ella descansaba en su hogar.

Estaba mi esposa en el piso, con Índigo en los brazos y la panza de este tamaño (…) Veo a mi esposa y estaba llorado como en silencio, asustada. Yo agarro a Índi, todo bien, cuando voy a ver a mi esposa... tú no quieres que tu esposa de seis meses de embarazo se caiga de una hamaca… se me vino el mundo encima porque yo fui el que puse esos nudos”, relató.


