Evaluna dice que en su embarazo nunca acudió a un ginecólogo y los fans la llaman "irresponsable"

Video Camilo impacta al confesar que Evaluna se comió la placenta tras el nacimiento de Índigo

Evaluna Montaner confesó recientemente que durante el embarazo de Índigo, nunca acudió a un ginecólogo para darle seguimiento a la gestación. Sin embargo, dejó claro que estuvo acompañada de su partera y su doula a través de los nueve meses.

" Yo tuve un embarazo bastante guiado por fe", contó en el podcast 'Pensándolo bien, pesábamos mal' que se estrenó el 7 de diciembre.

" No tuve eco (ecografía), todo fue con la partera, que me tocaba la pancita, escuchábamos el corazón y listo. Así fue las cuarenta semanas de embarazo, no lo vi nunca, no sabíamos si era niño o niña", añadió en la charla.

Evaluna sintió miedo del bienestar de su bebé

A pesar de que estuvo cuidada por su partera durante el embarazo, confesó que sí tuvo temor por el bienestar de su bebé.

"Obviamente había como un miedito de decir: '¿Será que todo está bien?'". Sin embargo, asegura que no cambiaría nada de lo que experimentó en todo el proceso: "¡Fue hermoso! Yo no cambiaría nada, a mí me encantó mi parto", aseveró en el podcast.

Llaman "irresponsable" a Evaluna por no acudir al ginecólogo

La confesión de la cantante polarizó las redes sociales, pues hubo quienes estuvieron de acuerdo en que llevara su embarazo de manera holística, pero también fue duramente criticada por no hacerlo a través de la medicina convencional, incluso la llamaron "irresponsable" por haber puesto su salud y la del bebé en "peligro".

"Oye te pasaste de irresponsable por no hacer chequeo médico, imagínate el niño si hubiera venido con el cordón umbilical enredado o algo. Gente así no se le debiera permitir tener hijos", escribió una usuaria en la publicación donde ella y Camilo desean feliz Navidad.

"Estamos en el siglo 21, no en la edad media, ¡qué irresponsable traer niños al mundo sin supervisión médica!", se lee en otro comentario.

Critican a Evaluna por no ver a un ginecólogo durante su embarazo. Imagen Evaluna/Instagram

La polémica de la placenta

Esta no es la primera ocasión en que Evaluna es criticada respecto a su parto. En junio de 2022, Camilo Echeverry reveló en el programa español 'La Resistencia', que su esposa se había comido su placenta.

"A mi esposa se la encapsularon (la placenta) y se la comió", dijo el cantante.

Esta confesión provocó que la hija de Ricardo Montaner fuera señalada, algo que ella recordó en el podcast.

"Esto es algo que me mataron en redes sociales, pero yo me comí mi placenta, te las hacen en cápsulas, la doula hace como un polvito y te la dan en capsulitas, en una pastillita, me decían: 'Eso es lo peor que hay'", narró Evaluna.

Sin embargo, señaló que los mamíferos lo hacen: "Seríamos las únicas que no lo hacen, todos los animales lo hacen, es como decir: 'Hay que aprender un poquito de la naturaleza y por qué será que lo están haciendo'".

Además, aseveró que la ingesta de la placenta la ayudó a no padecer depresión posparto: "Es que todo eso te nivela las hormonas, porque es lo que te está faltando, es un gran pedazo de ti que te está faltando y que necesitas", explicó.