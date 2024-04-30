Eugenio Derbez

Eugenio Derbez dice que encuentro con Victoria Ruffo sería “una experiencia paranormal”

El actor ya dio por hecho que en los próximos meses se reencontrará con la mamá de su hijo José Eduardo Derbez. El nacimiento de su nieta Tessa lo volverá a unir con su expareja.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Victoria Ruffo no quiere que su nieta se parezca a la familia Derbez? Esto dijo

Eugenio Derbez tiene claro que el nacimiento de su nieta Tessa, primera hija de José Eduardo Derbez, marcará su reencuentro con Victoria Ruffo, con quien hace más de dos décadas concluyó su relación en malos términos.

Ante este suceso, el actor describió aquel futuro encuentro como “una experiencia paranormal”, debido a que se encontraba en la alfombra roja de la película de terror ‘Jugaremos en el bosque’.

PUBLICIDAD

Más sobre Eugenio Derbez

José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá
1:01

José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá

Univision Famosos
Mhoni Vidente afirma que Derbez “trae una brujería”: dice que por eso hace "tan malos programas"
1 mins

Mhoni Vidente afirma que Derbez “trae una brujería”: dice que por eso hace "tan malos programas"

Univision Famosos
Acusan a Derbez de encerrar a Sammy cuando trabajaban: Eugenio explica por qué lo vigilaban
1:11

Acusan a Derbez de encerrar a Sammy cuando trabajaban: Eugenio explica por qué lo vigilaban

Univision Famosos
Derbez le responde a Mhoni Vidente tras llamarlo “desgraciado” y ventilar “separación” de Alessandra
0:54

Derbez le responde a Mhoni Vidente tras llamarlo “desgraciado” y ventilar “separación” de Alessandra

Univision Famosos
Mhoni Vidente llama “desgraciado” a Derbez: revela desde “cuándo” él y Alessandra “ya no están juntos”
0:54

Mhoni Vidente llama “desgraciado” a Derbez: revela desde “cuándo” él y Alessandra “ya no están juntos”

Univision Famosos
Lucero reacciona tras saber que tendrá estrella en Paseo de la Fama: Eugenio Derbez le hace petición
0:46

Lucero reacciona tras saber que tendrá estrella en Paseo de la Fama: Eugenio Derbez le hace petición

Univision Famosos
Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la supuesta separación de Eugenio Derbez por infidelidad
1:00

Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la supuesta separación de Eugenio Derbez por infidelidad

Univision Famosos
Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece
2 mins

Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece

Univision Famosos
"Sí vivimos separados": Eugenio Derbez reacciona a rumores de crisis con Alessandra
0:55

"Sí vivimos separados": Eugenio Derbez reacciona a rumores de crisis con Alessandra

Univision Famosos
¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente
0:48

¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente

Univision Famosos

“Ese es un fenómeno paranormal. Esa sí va a ser una experiencia paranormal, pues sí… nos va a tener que juntar y vernos”, dijo el intérprete de 62 años a Multimedios el pasado 29 de abril.

Eugenio Derbez confirmó que estaría en México cuando su nieta Tessa nazca, por lo que no descarta coincidir con Victoria Ruffo en el hospital o en algún lugar de la Ciuda de México, tal como lo aseguró José Eduardo Derbez en días pasados a la prensa.

“Sí, sí (la saludaría), o sea, ni modo que no”, subrayó entre risas.

¿Eugenio Derbez tuvo experiencia paranormal con su mamá?

Por otro lado, Eugenio Derbez confesó que, a pesar de creer en eventos paranormales, nunca ha sentido la presencia de su mamá, Silvia Derbez, quien falleció el 6 de abril de 2002.

“A mí me encantan las experiencias paranormales. Creo en ovnis, leo de extraterrestres, de cosas paranormales, y nunca se me ha dado, y me muero de ganas de que me pase algo así, pero soy muy aterrizado, cada vez oigo un ruido, digo ‘ha de ser esto, ha de ser el otro’, mi mujer, por ejemplo, es al revés, ella todo cree que es algo paranormal”, relató.

“Con mi mamá nunca he sentido nada… O sea , sé que está porque veo las señales claras, pero nunca me ha tocado eso de ‘un día iba yo caminando y sentí que me tocó el hombro’, no, desgraciadamente no”, sentenció.


Relacionados:
Eugenio DerbezVictoria RuffoFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD