Eugenio Derbez dice que encuentro con Victoria Ruffo sería “una experiencia paranormal”

Video ¿Victoria Ruffo no quiere que su nieta se parezca a la familia Derbez? Esto dijo

Eugenio Derbez tiene claro que el nacimiento de su nieta Tessa, primera hija de José Eduardo Derbez, marcará su reencuentro con Victoria Ruffo, con quien hace más de dos décadas concluyó su relación en malos términos.

Ante este suceso, el actor describió aquel futuro encuentro como “una experiencia paranormal”, debido a que se encontraba en la alfombra roja de la película de terror ‘Jugaremos en el bosque’.

PUBLICIDAD

“Ese es un fenómeno paranormal. Esa sí va a ser una experiencia paranormal, pues sí… nos va a tener que juntar y vernos”, dijo el intérprete de 62 años a Multimedios el pasado 29 de abril.

Eugenio Derbez confirmó que estaría en México cuando su nieta Tessa nazca, por lo que no descarta coincidir con Victoria Ruffo en el hospital o en algún lugar de la Ciuda de México, tal como lo aseguró José Eduardo Derbez en días pasados a la prensa.

“Sí, sí (la saludaría), o sea, ni modo que no”, subrayó entre risas.

¿Eugenio Derbez tuvo experiencia paranormal con su mamá?

Por otro lado, Eugenio Derbez confesó que, a pesar de creer en eventos paranormales, nunca ha sentido la presencia de su mamá, Silvia Derbez, quien falleció el 6 de abril de 2002.

“A mí me encantan las experiencias paranormales. Creo en ovnis, leo de extraterrestres, de cosas paranormales, y nunca se me ha dado, y me muero de ganas de que me pase algo así, pero soy muy aterrizado, cada vez oigo un ruido, digo ‘ha de ser esto, ha de ser el otro’, mi mujer, por ejemplo, es al revés, ella todo cree que es algo paranormal”, relató.

“Con mi mamá nunca he sentido nada… O sea , sé que está porque veo las señales claras, pero nunca me ha tocado eso de ‘un día iba yo caminando y sentí que me tocó el hombro’, no, desgraciadamente no”, sentenció.