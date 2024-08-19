Eugenio Derbez preocupa al aparecer hinchado y con ‘bolitas’ en el rostro: esto le sucedió

Video ¡Sucedió! Eugenio Derbez narra cómo fue encontrarse con Victoria Ruffo en el nacimiento de su nieta

Eugenio Derbez habría generado preocupación por su salud tras aparecer hinchado y con ‘bolitas’ en el rostro en un video que su hija mayor publicó en sus redes.

A través de sus historias de Instagram, Aislinn Derbez mostró imágenes del último viaje que realizó en compañía de la familia Derbez, donde el rostro del comediante lució diferente.

PUBLICIDAD

“Me encontré este video de hace dos semanas de mi papá cuando nos fuimos de vacaciones al bosque”, escribió la actriz el 17 de agosto.

Las vacaciones de los Derbez en Vancouver Island. Imagen Aislinn Derbez / Instagram

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez en el rostro?

Debido a que las bolitas en el rostro eran muy notables, fue su propia hija quien cuestionó al productor de La Familia P. Luche (serie que puedes ver en ViX) sobre su apariencia.

“Nada, me picaron los moscos por estar…”, alcanzó a decir Eugenio Derbez con una sonrisa antes de que se cortara el video.

Eugenio Derbez apareció con el rostro hinchado por picaduras de mosco. Imagen Aislinn Derbez / Instagram



Aunque ni Aislinn ni Eugenio Derbez dieron más detalles sobre lo ocurrido, a finales de julio Alessandra Rosaldo compartió imágenes de las vacaciones familiares que disfrutaron en Vancouver Island.

Durante sus vacaciones por el Océano Pacífico, además de realizar actividades de canotaje, acamparon en bosque, donde posiblemente, el comediante habría sido picado en varias ocasiones por los moscos en el rostro.

Este 18 de agosto, Eugenio Derbez reapareció en las redes sociales de la vocalista de Sentidos Opuestos, dejando al descubierto que su rostro ya no presente ninguna marca por la picadura de insectos.