Vadhir se quita el apellido Derbez y José Eduardo así reacciona: "Estoy muy orgulloso de mi nombre"

Video ¿José Eduardo se quitará el apellido Derbez como su hermano Vadhir?: esto es lo que hará

Vadhir Derbez informó recientemente que para su faceta como cantante solo utilizará su nombre para evitar que lo sigan relacionando con su famoso padre, pues quiere evitar que la gente tenga prejuicios sobre su proyecto musical.

"Yo creo que Vadhir puede vivir solo y por sí mismo y en la música, luego el tener creo que el apellido hace que la gente automáticamente le ponga una cara a la música y a lo que está escuchando, y tienen todos estos prejuicios detrás, es justo lo que no quiero", explicó en conferencia de prensa, reportó el canal de YouTube 'Tequila Doble'.

José Eduardo Derbez fue cuestionado al respecto y dejó claro que piensa muy diferente que su hermano.

José Eduardo Derbez se siente "orgulloso" de su nombre

A diferencia de su hermano, el hijo de Victoria Ruffo señaló que a él le gusta su nombre y considera que le "debe mucho".

" Yo estoy muy orgulloso de quien soy y de mi nombre. Mi trabajo ha hablado por mí, mis proyectos y sí, pues a este nombre le debo mucho, mucho", declaró en entrevista con el programa 'Venga la Alegría'. "Yo respeto mucho la decisión de mi hermano", añadió.

¿Victoria Ruffo se enojó porque su hijo se quitó su apellido?

José Eduardo confesó que en sus inicios su nombre artístico lleva el apellido de su padre y el de su madre, sin embargo, con el tiempo solo se dejó el Derbez.

"Yo me había puesto como José Eduardo Derbez Ruffo y después la gente como que solito lo fue cortando al Derbez", explicó.

Confesó que desconoce si su madre se molestó o se sintió mal por quitarse el Ruffo.

"Espero que no, y si sí no me lo dijo", sentenció en la entrevista con el show.

Sin importarle los nombres, dejó claro la admiración y amor que tiene por Eugenio Derbez y Victoria Ruffo: "Tengo dos papás increíbles, talentosos y los amo", sentenció.