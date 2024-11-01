Ester Expósito antes y después: así defendió la actriz los cambios en su cuerpo

Video Ester Expósito calló a los que critican su apariencia, aseguran que su rostro está muy diferente

Desde su aparición en la serie de Netflix ‘Élite’ en 2018, Ester Expósito ha llamado la atención por su transformación antes y después de la fama y ha desatado comentarios que la llevaron al límite.

Si bien durante años ha ignorado las burlas y críticas a los cambios en su rostro antes y después de ser tan famosa, Ester por fin rompió el silencio sobre lo que le ocurre a su cuerpo.

El mensaje de Ester Expósito sobre los cuerpos ajenos: así respondió a las críticas y burlas

El 23 de octubre de 2024, Ester Expósito fue una de las invitadas al programa español ‘La Revuelta’ y su aparición resultó en una oleada de críticas a su apariencia por usuarios de redes sociales, quienes se burlaron de sus pómulos y señalaron supuestas cirugías que la actriz se había hecho.

5 días más tarde, el 28 de octubre, Ester apareció en los premios Bazaar Women of the Year 2024, donde al recibir el galardón New Generation, Expósito aprovechó para dar un mensaje sobre los cuerpos ajenos debido a las burlas sobre el antes y después de su cuerpo.

La actriz dijo que estuvo reflexionando sobre las formas de violencia que reciben las mujeres y lo normalizado que está que personas se escondan tras las pantallas de sus celulares para criticar los cuerpos de las mujeres.

Hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien. No se opina, y menos públicamente, sobre el físico de otra persona. Y menos todavía si no tienes ni idea de lo que estás hablando. Y eso no lo hago por mí, que ya desde hace años sé lo que hay, y me he encargado con mucho esfuerzo de adquirir las herramientas necesarias para gestionar este tipo de situaciones. Lo hago por otras personas, otras chicas, que a lo mejor no las tienen, o que, aunque las tengan, no tienen por qué aguantar esto, al igual que yo tampoco tengo por qué aguantarlo.



Ester fue muy clara en que desde que saltó a la fama ha recibido burlas sobre sus cambios y ya no está dispuesta a tolerarlas.

¿Qué edad tiene Ester Expósito? Las críticas que ha recibido desde su salto a la fama

Ester Expósito en Italia en 2018. Imagen Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Ester Expósito nació el 26 de enero de 2000 en Madrid, España, por lo que actualmente tiene 24 años. Su camino al estrellato empezó cuando era muy joven, pues a los 13 años recibió reconocimiento por su papel en el microteatro ‘Woman in Red’.

A los 16 años debutó en televisión con pequeños papeles en series como ‘Vis a vis’ y ‘Centro médico’, pero su salto a la fama ocurrió en 2018 cuando obtuvo el papel de Carla Rosón en la serie de Netflix ‘Élite’.

Este papel la catapultó al estrellato a los 18 años, convirtiéndola en una de las actrices jóvenes más reconocidas de España y ganando una gran cantidad de seguidores en redes sociales. Pero el precio de la fama fue muy caro, pues desde entonces Ester empezó a recibir críticas y burlas por los cambios en su apariencia antes y después del éxito.

Ester Expósito en el estreno de la segunda temporada de 'Élite' en 2019. Imagen Pablo Cuadra/Getty Images for Netflix

El antes y después de Ester Expósito: los cambios son normales con la edad

Desde su aparición en ‘Élite’, Ester se ha visto en el centro de los reflectores y sus graduales cambios antes y después de la fama, empezaron a ser notados y disecados por admiradores y detractores.

Como ella ya no luce igual que en la primera temporada de ‘Élite’ o la serie ‘Veneno’, las críticas a supuestas cirugías en su rostro la llevaron a ser muy clara con la realidad y verdad detrás de sus cambios.

He subido un poco de peso y ya está. Lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos. Y menos mal, porque al final esto significa que estamos vivas y que no somos muñecas.



Aunque Ester ya dejó claro que detrás del antes y después de sus cambios solo se encuentran el tiempo y la edad, muchos siguen argumentando que posibles cirugías estéticas serían la razón de su transformación.

Ester Expósito en el Festival de Cine de Venecia en 2020. Imagen Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

¿Ester Expósito se ha hecho operaciones? ¿Cuáles cirugías se hizo y qué ha dicho sobre ellas?

Tanto usuarios de redes sociales como cirujanos plásticos y especialistas en temas de la piel han señalado las posibles operaciones que Ester se podría haber realizado.

Se reportó que la actriz se habría sometido a cirugías de ojos, nariz, labios y pómulos, además de eliminar arrugas en la frente, el entrecejo y las conocidas “patas de gallo”. Otros incluso mencionan un levantamiento facial y retoque para adelgazar su rostro.

Ester Expósito en el Festival de Cine de Venecia en 2021. Imagen Pascal Le Segretain/Getty Images

Ella también ha visto comentarios sobre sus cirugías, por lo que en su discurso en los Bazaar Women of the Year 2024, también retomó este tema.

Resulta que llevo leyendo la estupidez de que me he realizado como cincuenta cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años, y me pregunto cuánto tiempo más voy a tener que seguir leyéndolo. Lo último ha sido que, al parecer, me he rellenado la cara, me la he estirado con bótox, o no sé qué cosas más. Si así fuera, estaría en todo mi derecho y ningún desconocido tiene que venir a pedirme nada porque no le he preguntado y porque es mi cara y para eso hago lo que quiero con ella. Pero resulta que no, que he subido un poco de peso y ya está.



Al hablar sin pena sobre el tema, Ester Expósito no solo ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, sino una mujer comprometida con acabar con prejuicios y empoderar a otras a tomar decisiones sobre su cuerpo sin hacer caso a las opiniones de los demás.

