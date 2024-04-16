Danna se enamoró de una mujer en España y le escribió “una carta de amor”: esto dice

Video El polémico audio de Danna Paola donde pide "complot" contra mujer por no "regalarle" cuenta en X

Danna sigue dejando pistas sobre los temas que abordará en su próximo álbum, ‘Childstar’. En esta ocasión, la cantante confiesa que una de sus canciones es en realidad una carta de amor. Durante el tiempo que vivió en Madrid, España, Danna se enamoró de una mujer.

“En el disco hay una canción que se llama ‘Platónik’, que se la escribo a una chica de la cual yo me enamoré en España”, confesó en ‘El Podcast del Momento’, el pasado 14 de abril.

La intérprete de 28 años mantuvo estos sentimientos ocultos hasta hoy, y ahora revela que ‘Platónik’ es, de hecho, su declaración de amor.

“Fue muy fuerte porque nunca se lo dije. Entonces esta es mi carta de amor a mi amor platónico”, declaró sin revelar la identidad de la mujer que le robó el corazón.

¿Qué dice la letra de ‘Platónik’?

Aunque no revela la identidad de la mujer que le robó el corazón, la canción relata la historia de un amor secreto. Danna admite que nunca se atrevió a confesar su amor, pero en uno de los párrafos menciona que llegó a besar a su “amor platónico”.

“Fue un beso inocente, un juego diferente. ¿Y qué podría pasar? Fue un beso nada más, y fuimos muy decentes. Se nota en tu mirada cómo miras mi espalda. Me dejas sin palabras y no puedo evitar lo que pienso en mi cama”.

El supuesto romance de Danna Paola con Ester Expósito

La cercanía de Danna con la actriz Ester Expósito generó rumores de un romance entre ellas. Incluso protagonizaron un beso en 2019, una fotografía que Danna compartió en su cuenta de Instagram.

En 2019, Danna sorprendió a Ester Expósito con flores, anillo y mariachi, simulando una propuesta de matrimonio. Las famosas sellaron el momento con un beso que se volvió viral. Imagen Danna / Instagram



Danna y Ester Expósito eran tan cercanas que la estrella de telenovelas le presentó a su amigo Alejandro Speitzer, quien entabló un largo romance con la actriz española.