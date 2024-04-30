¿Extrañas 'Élite'? El elenco original se reencontró y fans quieren saber si regresarán a la serie

Video 'Élite' temporada 7 decepcionó a los fans: incoherencias, muertes ridículas y otros problemas de la serie

En un inesperado y emocionante reencuentro, algunos de los actores de las primeras temporadas de la exitosa serie de Netflix, 'Élite', se encontraron en un bar de la Ciudad de México.

Danna Paola y Ester Expósito, quienes interpretaron a Lucrecia y Carla respectivamente, compartieron algunas imágenes junto con otros miembros del elenco, en sus historias de Instagram.

Capturas de historias de Instagram de Danna Imagen Instagram

¿Quiénes estuvieron presentes en el reencuentro de 'Élite'?

Además de Danna Paola y Ester, también asistieron Diego Betancor, productor de la serie, la estilista Nini Vélez, y los actores Georgina Amorós (Cayetana) y Miguel Bernardeau (Guzmán).

Capturas del Instagram de Georgina Amorós Imagen Instagram



Al parecer, el reencuentro, que se llevó a cabo el pasado 28 de abril, sólo se debió a que varios coincidieron en México por vacaciones y proyectos profesionales.

Captura de historia de Instagram de Ester Expósito Imagen Instagram



Los fans de 'Élite' reaccionaron de inmediato a este reencuentro y compartieron las fotos en redes sociales, agradeciendo que pudieron ver a sus queridos personajes juntos nuevamente y especulando sobre si regresarán a la serie para una temporada final o tendrán algún otro proyecto juntos.

La amistad de Danna y Ester Expósito ¿es algo más?

Tras haber aparecido como invitada en el final de temporada del podcast de YouTube 'Envinadas', Danna dio mucho de qué hablar, pues no sólo habló de su relación con Alex Hoyer, sino que confesó que una de las canciones de su último álbum: 'ChildStar', era una declaración de amor hacia una chica española de la que se enamoró en el pasado.

La cantante también declaró que no descarta mantener una relación sentimental con una mujer en el futuro, si las cosas entre Alex Hoyer y ella llegaran a dejar de funcionar.

Aunque no mencionó directamene a Ester Expósito, ambas han causado gran revuelo en el pasado con un beso en la boca que se dieron y que fue captado por varias cámaras. Y después de estas declaraciones, además de su reencuentro, los rumores sobre un posible romance en el pasado, presente o futuro se acrecientan.

Lo que sí es que ambas han encendido las redes sociales e incendiado las tendencias en el país azteca, donde Expósito ya ha participado también en otras exitosas series de Netflix, como recientemente 'Bandidos'.

Hasta el momento, ninguna de las dos actrices ha emitido declaraciones sobre si tienen algún otro proyecto juntas o si hay planes para regresar a la serie, aunque se sabe que Danna está completamente enfocada a su carrera musical.

Este reencuentro del elenco de 'Élite' nos ha recordado por qué esta producción se ha ganado un lugar especial en nuestros corazones y demuestra que los lazos de amistad que se formaron detrás de cámaras siguen siendo fuertes.