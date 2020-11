Erika Jayne y Tom Girardi se separan tras 21 años de matrimonio

La actriz Erika Jayne solicitó el divorcio a su esposo, el conocido abogado Tom Girardi, después de 21 años de matrimonio, así lo informó la también cantante este 3 de noviembre. La estrella del reality show 'The Real Housewives of Beverly Hills' dio la noticia a través de un comunicado de prensa que retomó E!, donde señaló que no fue fácil tomar la decisión.

"Después de considerarlo mucho, he decidido terminar mi matrimonio con Tom Girardi. Este no es un paso que se tome a la ligera o fácilmente. Tengo un gran amor y respeto por Tom y por nuestros años y las vidas que construimos juntos".

La famosa de 49 años pidió a la prensa privacidad ante el difícil momento por el que ellos atraviesan: "Es mi absoluto deseo continuar con este proceso con respeto y la privacidad que tanto Tom como yo merecemos. Les pido a otros que también nos den esa privacidad".

Al inicio de su relación la pareja fue señalada por la diferencia de edades, pues el afamado abogado es 30 años mayor que ella: "He lidiado con esto desde siempre, la mujer más joven que se casó con el hombre mayor y más rico. Quiero decir, estoy cansada de tener que justificar mi matrimonio de 20 años. Ve a conseguir un matrimonio de 20 años, luego ven a hablar conmigo", dijo en el programa Bravo en 2019.

Orden de restricción y sin derecho a pensión: los detalles de la demanda de divorcio de Chiquis Rivera para Lorenzo Méndez Cargando galería

Erika Jayne y Tom Girardi se conocieron en el restaurante Chasen's, ubicado en West Hollywood, donde ella era mesera y él un cliente habitual: "Después de un año de trabajar en el restaurante, una noche decidí darle a Tom mi número de teléfono" y seis meses después, los dos se comprometieron, relató la actriz en sus memorias 'Pretty Mess' en 2018.

En 2017, la cantante contó en el programa de Andy Cohen que no había firmado un contrato prenupcial, pues creía que no serviría de mucho: "Déjame decirte algo, déjame ser muy clara. Estoy casada con un abogado muy poderoso, un acuerdo prenupcial no se interpondría en su camino de todos modos […] ¡Romperá ese papel en pedazos en dos segundos!", dijo.

Erika Jayne ganó popularidad en 2015 cuando participó en la sexta temporada de 'The Real Housewives of Beverly Hills'. Fue parte del reality show 'Dancing with the stars'. Como actriz grabó algunos capítulos de la serie 'Law & Order'. El ámbito musical también es parte de su carrera, debutó en 2007 con el sencillo 'Roller coaster'. También es conocida por apoyar y luchar por los derechos de la comunidad LGBT+.

Este será su segundo divorcio, anteriormente estuvo casada con Thomas Zizzo y procreó a su hijo Tommy, quien tiene 26 años.