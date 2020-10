Las razones de su divorcio de Chiquis, sus adicciones, Mr. Tempo: Lorenzo Méndez da su versión en El Gordo y La Flaca

Desde que Chiquis Rivera confirmó su separación de Lorenzo Méndez, la cantante había sido la única en responder los cuestionamientos de la prensa, sobre todo cuando salieron a la luz las imágenes donde aparece besándose con el empresario mexicano Jorge Cueva 'Mr. Tempo'.

Aunque Lorenzo Méndez se había mantenido al margen de la situación, hace unos días rompió el silencio en un programa mexicano. Sin embargo, este 26 de octubre el exvocalista de La Original Banda El Limón tuvo una larga charla con Tanya Charry, donde habló con el corazón en la mano sobre su ruptura con la hija de Jenni Rivera y cómo enfrentó el tema de su aún esposa con otro hombre.

En las diversas entrevistas que ha dado Janney Marín, nombre real de Chiquis, se ha negado a revelar las razones que derivaron la ruptura. Pero el cantante dio su versión y compartió lo que él considera provocó la separación: "Fueron muchas cosas, yo creo que inseguridades, falta de respeto, mentiras, hubo indiferencias. Mi vida no estaba cuadrando con los planes de ella, planes personales míos, sueños míos, metas mías, no estaban en sus planes de vida", contó visiblemente afligido.

Lorenzo aseguró que su deseo de retomar su carrera como cantante fue lo que provocó que Chiquis sintiera "inseguridad" por su pasado de adicciones: "Regresar a la música, la música está en mí, es parte de mi vida, no puedo quitarme de eso. Yo creo que le tenía más miedo a las cosas que vienen con la música, no a la música, pero es el mismo mundo. Yo causé esas inseguridades a ella, por las cosas del pasado", explicó.

Para tratar que su relación mejorara, Méndez se internó en un centro de rehabilitación y de esa manera lograr que su esposa tuviera más confianza en él: "Para hacerla una persona feliz y que se sienta segura, llegué hasta meterme a un centro de rehabilitación en junio, que mucha gente no sabe y que no había contado […] A veces me equivoco, a veces me caigo, pero siempre mi meta es levantarme a ser mejor persona y más si puedo hacer a mi esposa feliz y tener más paz interiormente, tomar el toro por los cuernos y atacar a este demonio", contó en la entrevista exclusiva con Tanya Charry.

El exponente de regional mexicano estuvo recluido durante un mes en una institución ubicada en el condado de Orange, California. Según relató, permaneció aislado en compañía de 10 personas, "era un retiro espiritual, me reencontré con quien es Lorenzo".

Este proceso ayudó a solucionar la crisis matrimonial por la que atravesaban, sin embargo, no fue suficiente: "Vivimos una paz bien bonita, lamentablemente la paz no duró mucho tiempo, empecé a platicar de mis planes, cosas que son importantes para mí que me hagan sentir hombre, no sé, mis planes a lo mejor no son los mismos planes que ella. Duramos como tres días (discutiendo) cada vez que queríamos platicar, somos dos alfas, no podíamos quebrar la línea de comunicación, lo que yo quería expresar, lo que ella quería expresar".



Lorenzo fue muy claro con la colaboradora de El Gordo y La Flaca, desmintió que la decisión de la separación haya sido consensuada, como Chiquis lo publicó el 17 de septiembre en Instagram: "Quiero aclarar algo, ella dijo que fue algo mutuo, en realidad no […] Ella me dijo que era mejor separarnos, me acuerdo que lloré, le di un beso en la frente y le dije: 'Vamos a estar bien', agarré lo más que pude de mis cosas de la casa y me fui a Texas", recordó.

Gracias a la actitud de la hija de 'La Diva de la Banda' en las últimas semanas, el intérprete de 'Imperfectamente perfecta' entendió que este era el final de su matrimonio: "Yo tratando la estrategia de a lo mejor dar espacio, pero a lo mejor en su corazón era ya definitivo […] Si me estás diciendo que quieres separación y cambias tu número de teléfono no tengo entrada, entonces no sé", dijo respecto a una posible reconciliación.

Méndez reveló que en su pasado tuvo pensamientos suicidas y Chiquis fue uno de sus mayores soportes para salir adelante: " Pasé momentos muy oscuros de suicidio, depresión, ansiedad, rencor, odio, ira, hacia cosas que estaban pasando en mi vida, en mi carrera. Años atrás que todo estaba derrumbando […] Si no fuera por ella no sé dónde estuviera, no podía, me estaba odiando, ella estuvo ahí, por mí, estoy agradecido por siempre con ella, porque ella fue mi luz, ha sido mi luz siempre".

Al borde del llanto recordó los planes que tenían de formar una familia y se quebró cuando le confesó a Tanya Charry que su hija Victoria extraña a Chiquis: "Sí y es una excelente mamá, mi hija la extraña, ella la ama y Chiquis asimiló su papel de madrastra muy bien, y Claudia (su ex) lo sabe, y ojalá que pase lo que pase conmigo, sí cumpla con esa promesa que le hizo (a su hija) el día de nuestra boda de ser parte de su vida".

Aunque hasta hace algunos días la esperanza de poder retomar su matrimonio seguía viva, al ver las imágenes de Janney besando al empresario Jorge Cueva 'Mr. Tempo', cambiaron la perspectiva del cantante, por lo que cuestionó a ambos al respecto.

"Por medio de Instagram, como hombres, como caballeros, no hay que estar peleando, no hay tiempo, somos adultos […] Le pregunté y me dijo que le pregunte a ella, en lugar de decir 'no'". De acuerdo con sus palabras, Chiquis también negó que existiera una relación entre ellos: "Ella dijo que no, que no era cierto, que fue a una cena y que los medios están inventando […] Si no quiere estar conmigo está bien, yo agarro y me voy, le deseo lo mejor del mundo, de corazón, que lo que empieza mal acaba mal", dijo en El Gordo y La Flaca.

Ante los ataques hacia su esposa sobre que todo es un truco publicitario, Lorenzo no cree que Janney se preste para una situación así: "A él no lo conozco, entonces no puedo decir de su parte, pero ella es una persona muy inteligente y ojalá que sepa lo que está haciendo".

Lorenzo Méndez reconoció que la felicidad de Chiquis Rivera se convirtió en una "obsesión" que "a lo mejor por eso me perdí". Sin embargo, dejó claro que la sigue amando "con todo mi corazón, amo a Janney Marín Méndez".

Finalmente, le mandó un mensaje desde el corazón a su aún esposa: " No la juzgo, quiero que sea feliz, sea con la persona que sea, sola. Quiero que sea feliz porque esa ha sido mi obsesión, se lo merece, es una excelente persona, un excelente ser humano y se merece ser feliz conmigo o sin mí", contó a Tanya Charry.