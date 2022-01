Erika Buenfil está nominada a los TikTok Awards: así reaccionó la actriz

Oficialmente será la primera entrega de los TikTok Awards, incluirá a varias celebridades e influencers que se dedican a entretener al público. Entre los nominados se encuentra la actriz Erika Buenfil que se volvió un hito a raíz de la pandemia, la famosa comenzó en la plataforma compartiendo recetas de cocina y ahora tiene millones de seguidores así como fama en el público juvenil debido al contenido que realiza.

Habrá 18 categorías y cinco o más nominados o nominadas en cada una de ellas. El premio lo obtendrá la persona con más votos acumulados consiga.

¿Cuál es la categoría en la que está nominada Erika Buenfil?

La celebridad es uno de los rostros más conocidos en la pantalla chica y ahora saltó a la fama a nivel digital, Buenfil está nominada en la terna Celebrity del Año donde compite contra Eugenio Derbez, Poncho de Nigris y Yordi Rosado.

Erika se mostró contenta al revelar su nominación a la entrega de premios. Esto dijo a través de sus redes sociales.

“Ha sido algo divertido, que me entretiene, lo hago como tubo de escape. Para mí es como una personalidad nunca antes explotada, ahí me desahogo, bailo, brinco y no me da pena”.



También se premiará a los más influyentes de TikTok en varias categorías como gastronomía, 'fitness', deportes, ‘gamers’, moda y comedia, así como nuevas estrellas en la plataforma.

¿Cuándo serán los TikTok Awards?

La ceremonia se transmitirá el próximo 13 de enero a las 20:00 horas (Centro de México), a través de la cuenta oficial de TikTok en español, asimismo contará con transmisión en pantalla a través del sistema por cable.

¿Quiénes serán los conductores e invitados de los TikTok Awards 2022?

La premiación será conducida por Brianda Deyanira y Daniel Sosa, mientras que el escenario contará con las participaciones especiales de Faruko, Camilo, Leon Leiden y Bruses.

Otros famosos nominados a los TikTok Awards 2022

Maquillaje

@sandrallosa - Perú

@sarai.paniagua - México

@dorisjocelyn - México

@arriagalonso - México

@loricuasoy - México



Atleta Favorito

@fatibarone - Uruguay

@caragliomilton - Argentina

@miguel_layun - México

@rommel_pacheco - México

@dafnenavarrol - México

Artista en TikTok

@camilo

@karolg

@jbalvin

@sebastianyatra

@dannapaola

Tendencia Musical

Todo De Ti - Rauw Alejandro

Fiel - Los Legendarios & Wisin & Jhay Cortez

Enganchados Nene Malo - Cumbia Mix | Nene Malo

In Da Getto - J. Balvin & Skrillex

Ropa Cara - Camilo

Pepas - Farruko

Telepatía - Kalí Uchis

Celebrity del Año

@cvillaloboss - Colombia

@ederbez - México

@erikabuenfiloficial - México

@ponchodenigris - México