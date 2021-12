Erika Buenfil le respondió a los 'haters' que la critican por aparecer en TikTok

A pesar de recibir críticas por ser una pionera en México en crear contenido en TikTok, Erika Buenfil se siente agradecida con el éxito que ha tenido en las redes sociales, luego de que algunos ‘haters’ dudaran de su talento.

Durante su asistencia el día de ayer en la alfombra roja de los People’s Choice Awards en la Ciudad de México, la actriz aprovechó el encuentro con la prensa para mandar un mensaje a todos aquellos que no creyeron en ella cuando inició en su faceta como ‘influencer’.

Ahora, meses después de su lanzamiento, Erika Buenfil sigue teniendo un rotundo éxito en Internet como en televisión y en más de una ocasión ha confesado que agradece su segundo aire como actriz a las personas que la recibieron en redes sociales.

Sin embargo, el camino no fue fácil, en un inicio hubo quienes la señalaron por estar activa en TikTok ya que consideraban dicha plataforma únicamente para jóvenes.

“Ya estoy en 14 millones y medio de seguidores en TikTok. Vamos por los 15. En Instagram también subí muchísimo, y entonces ahí estoy, para los que me criticaron, pues háganlo también y punto”.

En una entrevista con el programa Hoy, Erika afirmó que le gusta mucho estar activa en redes y producir un ingreso extra a su bolsa, pero ese no es motivo para abandonar su carrera como actriz.

“No para nada, me encanta estar en ambas (facetas) y duplicarme, que la gente me siga viendo como actriz. Me retiraré cuando esté viejita”.

Gracias a TikTok Erika Buenfil ganó dinero

“He tenido la oportunidad de generar, crear y de vivir bien. No solamente de guardar para la universidad y futuro de mi hijo, sino para estar bien. Nunca me lo imaginé, estoy muy agradecida porque el público es quien lo ha hecho. No es que sea millonaria ni mucho menos”.

Erika Buenfil como mamá, actriz e ‘influecer’

Finalmente, lejos del número de seguidores y la popularidad que está teniendo, la intérprete dejó en claro que lo que más le ha dejado estar en redes sociales es la conexión que pudo entablar con su hijo, Nicolás Buenfil, pues ahora son más unidos, en donde comparten experiencias.

“Me presume o me dice ‘mamá tengo novia, o ya no tengo, me gusta esta tal niña’, compartimos eso bastante. Curiosamente TikTok me ayudó a poder conectar con él de tal manera bien fresca”.

Asimismo aseveró que le hubiera gustado darle un hermano a Nicolás.

“Me hubiera gustado tener una niña, pero empecé tarde y ya no había tiempo ni era el momento, así me tocó”.