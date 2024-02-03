Erika Buenfil dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo y muestra cómo lo celebró

Video Hijo de Erika Buenfil es cuestionado sobre su orientación sexual tras compartir un video en sus redes

Nicolás Buenfil cumplió 19 años este 2 de febrero y, a diferencia de la espectacular fiesta temática que le organizó su mamá Erika Buenfil el año pasado, este 2024 lo celebró con una íntima reunión en su casa entre amigos.

La famosa actriz le dedicó un emotivo mensaje en Instagram para iniciar con los festejos.

"Hoy cumple 19 años el niño más hermoso, llegaste a mi vida y la llenaste de amor y de sentido, cuidarte, verte crecer y vivir las experiencias más hermosas es lo mejor que me ha pasado, mi mejor personaje ser mamá. Que Dios siempre guíe tu camino y siempre esté lleno de luz. Te amo tanto. Feliz cumpleaños mi hijo hermoso. Mi Nic. Bendiciones por siempre", se lee en el texto que acompaña una serie de fotografías que muestran el crecimiento de su primogénito.

La emotiva felicitación de cumpleaños que Erika Buenfil le dedicó a Nico. Imagen Erika Buenfil/Instagram

La fiesta de Nicolás Buenfil

Aunque el adolescente no ha compartido nada sobre su festejo en redes sociales, la protagonista de 'Amores Verdaderos', telenovelas que puedes ver en ViX, sí lo hizo y dejó ver que su hijo celebró en el patio de su casa con varios amigos.

También mostró con un video que le cantaron las tradicionales 'Mañanitas' y apagó las velitas del pastel que tenían forma del número 19, años que cumplió.

Así celebró Nicolás Buenfil sus 19 años. Imagen Erika Buenfil/Instagram

Los 18 años del hijo de Erika Buenfil

En 2023, la actriz accedió a organizarle una espectacular fiesta, debido a que cumplía 18 años, la mayoría de edad en México. Sin embargo, Erika fue criticada porque aparentemente lucía muy costosa, por lo que algunos usuarios en redes opinaron que estaba llena de "frivolidad" y "lujos".

En ese momento Buenfil respondió a las críticas y aclaró que la fiesta no fue tan ostentosa como parece y dejó claro que ella trabaja para darle "satisfacciones a Nicolás".

"Muchas cosas parecían caras, pero también tengo que decir que he hecho comerciales de las cosas que usamos para la fiesta. Nicolás se fue al mercadito, al mero centro, a la Merced, para comprar todo el kit de gorritos y todo. No es que yo me haya ido a la tienda más cara", contó en De Primera Mano en marzo de 2023.

También dijo que, a pesar de que el salón donde se llevó a cabo el evento "era muy grande", consiguió buen precio en "una feria de exposiciones".

Compartió qué fue lo más costoso de la fiesta y confesó que el atuendo que usó fue reciclado.

"La verdad se veía más cara de lo que realmente era, yo creo que lo más caro fue la bebida, pero esa la compré yo en tiendas de rebajas. Mi vestido era uno que había usado en una boda, pero se veía más de lo que era", contó en la entrevista.