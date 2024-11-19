Erika Buenfil

Erika Buenfil compra árbol de Navidad "moderno" y su hijo lo critica: "Está bien pelón"

Erika Buenfil decidió cambiar este año la decoración navideña de su hogar, puso un árbol poco convencional y "moderno" que no le gustó a su hijo.

Video ¿Erika Buenfil reclamará a Ernesto Zedillo Jr. pensión retroactiva para su hijo?

Erika Buenfil acostumbra a celebrar la Navidad fuera de su hogar, y este año decidió poner un pequeño árbol "pelón" y "moderno" en la sala que no fue bien recibido por su hijo Nicolás.

"No quise poner mucho porque yo no voy a pasar la Navidad en México, entonces puse un árbol pequeño, flaco, uno moderno que compré, pero a Nicolás no le gustó. Dijo: 'Mamá, ese no es un árbol de Navidad'", compartió la actriz en sus historias de Instagram.

El árbol de Navidad "moderno" de Erika Buenfil.
Imagen Erika Buenfil/Instagram, Nicolás Buenfil/Tiktok

Erika accedió a poner un segundo árbol de Navidad un poco más grande y tradicional que su hijo aprobó, incluso, esta vez él la ayudó a decorarlo.

"Hoy estamos poniendo otro árbol de Navidad. La casa de los miles de árboles de Navidad. La tradición es que 'Nic' ponga la estrella. Momentos inolvidables", añadió la protagonista de 'Amores Verdaderos', telenovela que puedes ver en ViX.

Erika Buenfil puso un segundo árbol de Navidad.
Imagen Nicolás Buenfil/TikTok

Hijo de Erika Buenfil feliz por tener otro árbol

Nicolás compartió en su perfil de TikTok un video donde mostró cómo montaron el segundo árbol.

"Ándele, ponga el árbol, porque ese está bien pelón, nombre pelonsísimo", dijo mostrando el árbol blanco y "moderno" que puso la actriz.

Erika no dudó en responder al comentario de su hijo: " Me hicieron poner otro árbol, a la más Grinch… es que así era moderno".

" Qué moderno ni qué nada, yo lo quiero pachón. Quedó padre, quedó bien bonito", añadió el joven de 19 años.

Nicolás y Erika Buenfil pusieron su árbol de Navidad.
Imagen Nicolás Buenfil/TikTok
@nicodashbuenfil

Ya quedo el arbol #nicobuenfil #parati #arboldenavidad #2024 #navidad @Erika Buenfil

♬ sonido original - Nicodash
