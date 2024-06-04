¿El hijo de Erika Buenfil desea llevar el apellido de su padre Ernesto Zedillo Jr.? Ella reacciona

Video Erika Buenfil revela si también ella ha tenido encuentros con Ernesto Zedillo Jr., papá de su hijo

Nicolás Buenfil sorprendió el 19 de mayo al compartir algunas fotografías del encuentro que tuvo con su papá, el arquitecto Ernesto Zedillo Velasco, quien estuvo ausente de su vida hasta hace poco.

Para Erika Buenfil fue una "sorpresa grata" que su hijo haya compartido las imágenes en redes sociales y aseveró a la prensa que el adolescente está "tranquilo".

PUBLICIDAD

"Nicolás está muy bien, no es que se vean diario, no cada domingo, fue un acercamiento, pasan tiempo y cada quien hace sus cosas (…) No sé si ellos se comuniquen porque pues ya no me corresponde", contó a la prensa, reportó este 4 de junio el periodista Edén Dorantes.

La protagonista de 'Amores Verdaderos', telenovela que puedes ver en ViX, dejó claro que no se opone a que su hijo esté en comunicación con su padre.

"Siempre lo he dicho, no me voy a molestar, es la familia de Nicolás, es para el bien de él, si él se siente a gusto, contento y de alguna manera puede tener ese contacto, para mí es bueno".

¿Nicolás Buenfil desea ponerse el apellido paterno?

Erika Buenfil fue cuestionada si su hijo desea ponerse el apellido Zedillo y así contestó de manera franca.

"Él sigue siendo Nicolás Buenfil, hasta horita. No sé, no me pongan palabras en la boca, ni lo hemos comentado. No sé, eso es algo muy personal de Nicolás, todo al tiempo", señaló.

Hijo de Erika Buenfil posa con su papá, Ernesto Zedillo Jr. Imagen Nicolás Buenfil/Instagram

Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Velasco tienen comunicación

La actriz compartió que sí tiene comunicación con el padre de su hijo, incluso, en plena entrevista Zedillo le marcó y ella tuvo que rechazar la llamada para poder continuar con la entrevista.

"Justo habló… déjame bloquear el teléfono porque va a insistir", dijo entre risas.

Explicó que de vez en cuando se hablan porque ella es quien le da permiso a Nicolás de salir.

"Cuando hay acuerdos con respecto a Nicolás sí, o sea, los permisos… Yo soy responsable de Nicolás al cien por ciento y yo me encargo de los permisos y a veces no le doy permiso porque tiene otras cosas que hacer", sentenció.

PUBLICIDAD