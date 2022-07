Eric del Castillo contó el terrible destino que podría tener si se retira de la actuación

A sus 88 años de edad, Eric del Castillo se corona como parte de los famosos más longevos de México. Su carrera actoral, la cual abarca casi 70 años, es esencial en su vida, por ello, alejarse de los escenarios no es opción para el actor de ‘Abismo de Pasión’ (la cual puedes disfrutar gratis en ViX), quien recientemente confesó el destino que podría tener decide retirarse.

Eric del Castillo reveló que podría morir si deja de actuar



El primer actor regresó a los sets de grabación con la telenovela ‘Mi Secreto’, producción de Carlos Moreno. Mantenerse activo frente a las cámaras es una actividad que disfruta profundamente, pero eso no significa que no haya pensado en alejarse del medio del espectáculo, según confesó en un encuentro con los medios a las afueras de Televisa, el pasado 21 de julio de 2022.

“Si lo he pensado de retirarme para dedicarme más a mi familia. Ir a visitar a Kate, estar con ella, viajar un poquito”.



No obstante, del Castillo advirtió que por el momento retirarse de la actuación no está en sus planes. Dejar de estar frente a las cámaras, algo que ha hecho durante más de 60 años, podría tener un impacto fatal en su vida.

“Necesito trabajar. Si no trabajo, me muero, me aburro”.



Las palabras del actor de no son sólo una conjetura sobre lo que podría pasar, sino que ya ha experimentado un poco el efecto negativo de estar lejos de las cámaras.

“Ahora con la pandemia ya me andaba yo petateando, no... pero sí, a todos nos pandeó la [pandemia] y el estar encerrado en tu casa no es nada [fácil]”.



El actor detalló que durante el confinamiento por el covid-19 vivió una época complicada al no tener proyectos profesionales.

“Sí está uno deprimido, no entra dinero. Nos vimos obligados a cambiar de casa, porque además era muy grande para nosotros dos”.

Eric del Castillo contó si su hija Kate del Castillo se ha ofrecido a mantenerlo



Los reporteros cuestionaron a Eric si en algún momento su hija, Kate del Castillo, se ha ofrecido a pagar los gastos de él y a su esposa, para que puede dejar de trabajar. El actor dejó en claro que es un tema que nunca han platicado, pero reveló lo que sí ha conversado con su hija sobre sus finanzas.

“De eso nunca hemos hablado. Jamás, jamás. Al contrario, yo le digo que cuide mucho si dinerito porque la vida pasa rapidísimo”.