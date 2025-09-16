Ex de Emiliano Aguilar revela que llegó a mantenerlo: asegura que “le daba” dinero de su mamá

Video Emiliano Aguilar se confiesa sobre su salud mental en medio del pleito con su familia: esto tiene

Jannet Sauceda, quien afirma ser expareja de Emiliano Aguilar, rompió el silencio sobre el presunto romance que mantuvo con él.

En entrevista exclusiva con Lucho Borrego para ¡Siéntese Quien Pueda!, la mujer de 32 años afirmó que con el cantante tenía un amorío “normal”.

“Estábamos siempre comiendo, viendo películas. Ajá [de novios]. ‘Es que si tuviera otra – dije – no estuviera aquí todos los días’”, compartió.

Ella aseguró que el primogénito de Pepe Aguilar sí le dijo de su niña, “la de dos años”, y que inclusive le platicaba de la madre de la misma.

“Él me decía que no tenía relación con la mamá de su hija, que la odiaba, que esto, que el otro. Me hablaba bien feo de ella: que estaba loca, que era psicópata, que lo trató de acuchillar”, relató.

Ex de Emiliano Aguilar asegura que llegó a mantenerlo

Ahondando acerca de lo que presuntamente vivió, Jannet Sauceda reveló que habría ayudado económicamente a Emiliano Aguilar.

“No trabajaba. Mi mamá me decía: ‘Ten, agarra estos cien y nada más dáselos’. Y él no sabe eso, que el dinero que le daba [era] de mi mamá. No sabe eso porque yo no se lo dije”, enunció.

Lucho Borrego le cuestionó, “O sea, ¿tú alcanzaste, digamos, a mantenerlo a él?”, y ella replicó sin pensarlo: “Ajá”.

Jannet Sauceda afirma que Emiliano Aguilar era “celoso” con ella

Aunque no especificó desde cuándo comenzó su idilio con Emiliano Aguilar, Jannet Sauceda abordó el supuesto comportamiento negativo que él habría tenido con ella.

“Conoció a mi mamá, conoció a mis hijos”, declaró, “llegó el momento en el que empezó a ser bien celoso, posesivo”.

Ante la pregunta expresa de Lucho Borrego de si el rapero fue “violento” con ella, respondió: “Nada más de palabras”.

“Se enojó porque yo me estaba tomando una cerveza. Le dije: ‘Tú fumas y no te digo nada’. Ajá [fuma mota]. Me paró el dedo”, recordó.

Sauceda puntualizó que, “antes de irse a Monterrey”, Emiliano “estuvo aquí en la casa toda la semana”, esto “el 28 de julio”.

Debido a la separación, ella afirma que publicó un ‘tiktok’ manifestando que “lo extrañaba”. El clip en cuestión contiene diversas imágenes de ellos juntos, lo que generó críticas al artista.

“Me mandó un mensaje por WhatsApp y me puso: ‘Te pasaste de verg… Porque me están funando por tu culpa. Me vas a arruinar mi carrera’. No me dijo nada de, como que: ‘Tengo esposa – o esto –, arruinaste a mi familia’”, narró.

Jannet comentó que el intérprete de ‘Soy el bato’ le advirtió que la iba “a exponer” y sí salió a decir que lo suyo había ocurrido “hace mucho”, por lo que sus fanáticos arremetieron contra ella.