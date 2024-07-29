Hermano de Ángela Aguilar aclara sus intenciones con Cazzu tras mensaje: “Sí me gusta”

Video El video inédito de la boda de Nodal y Ángela Aguilar tomado por su “cómplice”

Emiliano Aguilar ya explicó la intención del comentario que escribió a Cazzu tras la boda de su hermana, Ángela Aguilar, con Christian Nodal.

Fue el pasado 25 de julio cuando el primogénito de Pepe Aguilar comentó en un ‘post’ de Instagram de la argentina, que data de mayo, tres emojis de fuego.

El rapero hizo eso luego de revelar que ni los ahora esposos ni su papá lo invitaron al enlace civil, celebrado el miércoles 24 en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, México.

Emiliano Aguilar se “disculpa” con Cazzu

La interacción que Emiliano Aguilar tuvo en la red social de Cazzu ocasionó intriga entre los usuarios, quienes inclusive señalaron que ellos harían “linda pareja”.

Sin embargo, el artista de 32 años optó por borrar al poco tiempo su misiva tras la polémica que comenzó a surgir al respecto.

Posteriormente, el sábado 27, él prefirió aclarar la situación y pedirle perdón a la llamada ‘Nena trampa’ por lo ocurrido.

“Una disculpa. Mi comentario no fue para ofender, la verdad sí me gusta su música. Aquí andamos a la orden”, escribió.

No obstante, luego él nuevamente eliminó el texto, que ya había recibido apoyo de parte de admiradores, que lo calificaron de “caballeroso”.

Univision Famosos corroboró que, el mismo domingo, el intérprete de ‘Soy el vato’ volvió a colocar los emoticones de llamas en la publicación de la ex de Nodal.

Emiliano Aguilar, hermano de Ángela, comentó una publicación de Cazzu. Imagen Cazzu/Instagram

Este lunes 29, después de realizar una revisión, se constató que otra vez esos símbolos ya no aparecen en la plataforma.